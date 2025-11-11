Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu...

Şarkıcı İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan fenomen Yasemin Şefkatli, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile mutluluğa evet demişti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.TAKİPÇİLERİNİ ENDİŞELENDİRDİÜnlü isim geçtiğimiz haftalarda göbek fıtığı ameliyatı geçirmişti. Operasyonun ardından “Ameliyat bitti, şükür çok iyiyim” notuyla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.''BUNU DA HALLEDECEĞİZ''Şefkatli, son olarak hastane odasından yayımladığı mesajla sevenlerini endişelendirdi. 33 yaşındaki fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun hastanelik olduğunu açıkladı.Şefkatli, ''Yüksek ateş, geniz akıntısı, burun tıkalı. Bunu da halledeceğiz" notuyla ikizlerinin sağlık durumunu paylaştı.