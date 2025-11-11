  • USD: 42,15 - 42,23
Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu...

Şarkıcı İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan fenomen Yasemin Şefkatli, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Ekleme: 11.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile mutluluğa evet demişti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu...

TAKİPÇİLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda göbek fıtığı ameliyatı geçirmişti. Operasyonun ardından “Ameliyat bitti, şükür çok iyiyim” notuyla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu...

''BUNU DA HALLEDECEĞİZ''

Şefkatli, son olarak hastane odasından yayımladığı mesajla sevenlerini endişelendirdi. 33 yaşındaki fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun hastanelik olduğunu açıkladı.

Şefkatli, ''Yüksek ateş, geniz akıntısı, burun tıkalı. Bunu da halledeceğiz" notuyla ikizlerinin sağlık durumunu paylaştı.
Meteoroloji Uyardı! O Şehire Kritik Uyarı!

128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi! 'Hafife alınıyor'

iOS 27 özellikleri netleşmeye başladı! iPhone'lara üç büyük yenilik geliyor

Bakanlık listeyi yayımladı! O çay markası sahte çıktı

Yeni Özellik Sınıfta Kaldı!

Sağlık Devinde Veri Hırsızlığı!

