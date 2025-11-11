  • USD: 42,15 - 42,23
  • EURO: 48,74 - 48,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü Oyuncu Dubai'ye Yerleşti!

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte tasını tarağını topladı Türkiye'yi terk etti. Düzyatan çifti çocuklarının eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararı aldı.

Ekleme: 11.11.2025 - 10:14 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan radikal bir karar aldı. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan tasını tarağını topladı Türkiye'yi terk etti.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan çocukları Emir Aras ve Alara'nın eğitimi için Dubai'ye yerleşti. Aile, yeni yaşamına okulların açılmasıyla başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Düzyatan çiftinin Dubai'ye yerleşme kararındaki en büyük etken çocuklarının eğitimi oldu. Ayrıca yaklaşık iki yıldır Dubai'de yaşayan Aslışah Demirağ ve Kaan Demirağ'ın da etkisi çiftin bu kararı almasına sebep oldu.

Ünlü Oyuncu Dubai'ye Yerleşti!

Öte yandan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Dubai'de bir spor salonu açmaya hazırlanıyor.

OYUNCULUĞU BIRAKIYOR MU?

Engin Altan Düzyatan'ın mesleğine devam edeceği öğrenildi. Düzyatan'ın hem Dubai'de hem de Türkiye'de projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini sürdüreceği belirtildi.
İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde dikkat çeken detaylar: Gayri resmi ilişkilerde Murat Ongun parmağı!
Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları
İBB iddianamesinde çarpıcı detay! 4.7 milyon İstanbullunun kişisel verileri iki ülkeye gönderildi: 'Lokasyon temelli takip' detayı
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uçağın enkazına ulaşıldı
İBB iddianamesinden: Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının birçoğu İmamoğlu tarafından belirlendi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kargo uçağı Gürcistan'da düştü! MSB açıkladı: 20 personel vardı
Jammer yalanına sığınmışlardı... Özgür Özel'in yalanları delillerle ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Zirvesi'nde Açıklamalarda Bulundu!
İmamoğlu ve Ekibi Verilerimizi Böyle Satmış!
Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame tamamlandı! Akın Gürlek'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Hedefimiz Bu Yıl 600 Fidan'
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan İtirafı! 'Büyük Lider '
Türkiye'de İlk Defa Uygulanan Proje Bitlis'te!
CHP'li İzmir Belediyesi İlk Yağışta Sınıfta Kaldı!
Türkiye Avustralya'yı Geride Bıraktı!
Gabar'dan milli gurur! Cari açığa yıllık 2 milyar dolarlık katkı
AK Partili Belediyeden Aile Yılı İçin Dev Proje!
İsrail basınında Türkiye endişesi! 2 bin kişilik tugay kurulma aşamasında
Devlet Bahçeli'nin sözleri salonda yankılandı!
Meteoroloji Uyardı! O Şehire Kritik Uyarı!

Meteoroloji Uyardı! O Şehire Kritik Uyarı!

128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi! 'Hafife alınıyor'

128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi! 'Hafife alınıyor'

iOS 27 özellikleri netleşmeye başladı! iPhone'lara üç büyük yenilik geliyor

iOS 27 özellikleri netleşmeye başladı! iPhone'lara üç büyük yenilik geliyor

Bakanlık listeyi yayımladı! O çay markası sahte çıktı

Bakanlık listeyi yayımladı! O çay markası sahte çıktı

Yeni Özellik Sınıfta Kaldı!

Yeni Özellik Sınıfta Kaldı!

Sağlık Devinde Veri Hırsızlığı!

Sağlık Devinde Veri Hırsızlığı!