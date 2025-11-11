Ünlü Oyuncu Dubai'ye Yerleşti!

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan radikal bir karar aldı. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan tasını tarağını topladı Türkiye'yi terk etti.Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan çocukları Emir Aras ve Alara'nın eğitimi için Dubai'ye yerleşti. Aile, yeni yaşamına okulların açılmasıyla başladı.Sabah'ta yer alan habere göre; Düzyatan çiftinin Dubai'ye yerleşme kararındaki en büyük etken çocuklarının eğitimi oldu. Ayrıca yaklaşık iki yıldır Dubai'de yaşayan Aslışah Demirağ ve Kaan Demirağ'ın da etkisi çiftin bu kararı almasına sebep oldu.Öte yandan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Dubai'de bir spor salonu açmaya hazırlanıyor.Engin Altan Düzyatan'ın mesleğine devam edeceği öğrenildi. Düzyatan'ın hem Dubai'de hem de Türkiye'de projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini sürdüreceği belirtildi.