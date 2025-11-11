Metin Keçeci'nin Son Hali Şaşırttı!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinden tanınan oyuncu Metin Keçeci, bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündemdeydi. Gözyaşları içinde 'intiharın eşiğindeyim' diyen Keçeci, şimdi de çöp kenarında karton toplarken görüntülendi.Bir dönem 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki performanslarıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu Metin Keçeci, son aylarda zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda icralık olduğunu açıklayan Keçeci, evini boşaltmak zorunda kaldığını belirtmişti. Konuşma sırasında duygularına hakim olamayan oyuncu, gözyaşları içinde 'Artık dayanacak gücüm kalmadı' sözleriyle dikkat çekmiş, hatta 'İntiharın eşiğindeyim' ifadelerini kullanmıştı.Aynı röportajda geçmişte birlikte çalıştığı eski arkadaşlarına da sitem eden Keçeci, 'Cenazeme gelmesinler' diyerek sektördeki dostluklara olan kırgınlığını dile getirmişti.Bu açıklamaların ardından oyuncu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna katıldığını duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak aradan kısa bir süre geçmeden yeniden zorlu bir tabloyla gündeme geldi.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Metin Keçeci'nin bir çöp konteynerinin yanında karton topladığı görüldü. Ünlü oyuncu, çevresindekilerin dikkatini çekmemeye çalışarak kartonları topladıktan sonra otobüse binip oradan uzaklaştı. Hayranları, Keçeci'nin yaşadığı bu zor süreç karşısında üzüntülerini dile getirerek destek mesajları paylaştı.