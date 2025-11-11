Kemal Sunal'ın eşinden duygusal paylaşım!

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti.Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini özlemle anmaya devam ediyor.Merhum sanatçının eşi Gül Sunal, 11 Kasım'da doğan eşinin doğum gününü Instagram'dan yayımladığı mesajla kutladı.Sunal, paylaşımında ''Kemaaaaallllll!!!! Bak evlendiğimiz sene (1975) ilk defa doğum gününü kutlamıştık ya. İşte tam 50 sene geçmiş.. Ne çok seversin doğum günü kutlamayı... Biz hep kutluyoruz tamam mı? İyi ki doğdun sen..'' ifadelerini kullandı.