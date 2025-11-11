  • USD: 42,15 - 42,23
İrem Derici'den şaşırtan karar!

Şarkıcı İrem Derici, aşk hayatı ve sivri dilli açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 'X' hesabı kapatılan ünlü şarkıcı, ani bir kararla Instagram hesabını kapatma kararı aldı.

Özel hayatı ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile evlenmeye hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı, sevgilisi Melih Kunukçu ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlamıştı.

İrem Derici'den şaşırtan karar!

Derici, ''Çocuklar, bu ilişki bitmez çünkü hangimiz daha beyinsiz, hangimiz birbirimizi daha çok seviyoruz ya da işkence çektirmekten zevk alıyoruz belli değil. Başak burcunun tüm özelliklerini taşıyor enişteniz. Başak erkeğine maruz kalmış herkes buyursun zorbalasın. Ha çok aşık olunası, mükemmel tipler o ayrı.'' ifadelerini kullanmıştı.

İrem Derici'den şaşırtan karar!

İrem Derici cephesinden gelen bir haber sevenlerini şoke etti. 'X'hesabı kapatılan 38 yaşındaki ünlü isim, sürpriz bir kararla Instagram hesabını kapattı.

Ünlü şarkıcının, milyonluk Instagram hesabını neden kapattığı merak konusu oldu.

Meteoroloji Uyardı! O Şehire Kritik Uyarı!

128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi! 'Hafife alınıyor'

iOS 27 özellikleri netleşmeye başladı! iPhone'lara üç büyük yenilik geliyor

Bakanlık listeyi yayımladı! O çay markası sahte çıktı

Yeni Özellik Sınıfta Kaldı!

Sağlık Devinde Veri Hırsızlığı!

