İrem Derici'den şaşırtan karar!

Özel hayatı ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile evlenmeye hazırlanıyor.Ünlü şarkıcı, sevgilisi Melih Kunukçu ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlamıştı.Derici, ''Çocuklar, bu ilişki bitmez çünkü hangimiz daha beyinsiz, hangimiz birbirimizi daha çok seviyoruz ya da işkence çektirmekten zevk alıyoruz belli değil. Başak burcunun tüm özelliklerini taşıyor enişteniz. Başak erkeğine maruz kalmış herkes buyursun zorbalasın. Ha çok aşık olunası, mükemmel tipler o ayrı.'' ifadelerini kullanmıştı.İrem Derici cephesinden gelen bir haber sevenlerini şoke etti. 'X'hesabı kapatılan 38 yaşındaki ünlü isim, sürpriz bir kararla Instagram hesabını kapattı.Ünlü şarkıcının, milyonluk Instagram hesabını neden kapattığı merak konusu oldu.