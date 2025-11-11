  • USD: 42,15 - 42,23
Günler sonra özlemini dile getirdi!

Survivor'da aşk yaşadıktan sonra evlenen Mert Öcal ve Sude Burcu çifti, can dostları Maya'nın ani ölümüyle sarsıldı. Burcu, sosyal medyadan paylaştığı mesajla takipçilerini duygulandırdı.

Ekleme: 11.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Survivor'un sevilen isimlerinden Mert Öcal ile Sude Burcu 2022 yılında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.

Survivor All Star 2022'ye aşklarıyla damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz sene Eylül ayında ise dünyaevine girmişti.



Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan Öcal ve Burcu, yıllardır besledikleri can dostları Maya'nın ölümüyle yıkıldı.

Burcu, ''Hayatımda bu kadar acı yaşadığımı hissetmedim, bilmiyorum. Maya bizim evladımızdı, her canlı gibi çok özeldi. Çok ani oldu kaybettik seni. Kalbim paramparça, umarım gittiğin yerde mutlusundur güzel kızım. Melek oldun her zaman öyleydin. Umarım acıların dinmiştir, bir daha asla acı çekme. Seni hep evimizin kapısından girdiğimizdeki heyecanınla hatırlayacağız. Sabah uyandığımda gördüğüm ilk yüz hep sendin. Akşam yatarken yastığımı paylaşırdık. Her anın çok güzeldi, çok. Keşke hiç bu son olmasaydı. Biz sensiz evi nasıl normalleştireceğiz bilmiyorum ama ben şimdiden seni çok özledim canımın içi kızım. Huzurla uyu. Seni çok ama çok seviyorum'' sözleriyle acısını dile getirdi.



Öcal ve Burcu ikilisi, 27 Ekim'de çocukları gibi baktıkları Maya'yı toprağa verdi. Öcal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Huzur içinde uyu kızım' notunu düştü.



Can dostunu kaybeden Sude Burcu, günler sonra köpeği Maya ile ilgili yeni bir mesaj yayımladı.



Burcu, paylaşımına; ''O kadar özledim ki... Dolabını açamadım hala, kıyafetleri kapları. Mamaları bile duruyor. Cesaretim olmadı hiç geçmeyecek olan o boşluğu kabul ettim. Kocaman bir sevgi bıraktın bize canım kızım. Ara ara hep burnumuzun direği sızlayacak biliyorum. 22 gün olmuş bugün ama alışıyoruz. Bu duygunun varlığına alışacağız. O zaman daha kolay oluyor.'' notunu düştü.

Meteoroloji Uyardı! O Şehire Kritik Uyarı!

128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi! 'Hafife alınıyor'

iOS 27 özellikleri netleşmeye başladı! iPhone'lara üç büyük yenilik geliyor

Bakanlık listeyi yayımladı! O çay markası sahte çıktı

Yeni Özellik Sınıfta Kaldı!

Sağlık Devinde Veri Hırsızlığı!

