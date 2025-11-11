Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Gönül Dağı'nın başarılı ismi Berk Atan, diziye bu sene dahil olan Gökçe Akyıldız ile yeni bir aşka yelken açtı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, aşk orucunu bozdu...Atan, aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Gökçe Akyıldız ile yeni bir aşk yaşamaya başladı.Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktıkları gecede birlikte poz verdi.Aşkları daha yeni başlayan ikili, sosyal medyadan beraber olduklarına dair bir poz paylamazken, açıklama yapmaktan ise kaçındı.