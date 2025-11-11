  • USD: 42,15 - 42,23
'Allah'a havale ediyorum'

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile buluştu. Bu buluşmanın ardından kendisine yapılan "Nijeryalı sevgili" yorumlarına ise isyan etti.

Ekleme: 11.11.2025 - 09:32 Güncelleme: 11.11.2025 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile bir araya geldi ve şarkı söyledi.

Muazzez Ersoy, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijeryalı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" ifadelerini kullanmıştı.

İSYAN ETTİ

Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile kendisini sosyal medyada "Nijeryalı sevgilisi" olarak nitelendiren bir habere sinirlenen Muazzez Ersoy, isyan etti.

"HABER DEMİYORUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muazzez Ersoy, "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz.

11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum 'Muazzez Ersoy Nijeryalı sevgilisiyle' paylaşımlarını görüyorum.

Haber demiyorum. Çünkü haberi haberciler yapar, gazeteciler yapar, basın emekçileri yapar basın mensupları yapar.

"KÖTÜ RUHLU UTANMAZLAR"

Bu paylaşımları yapan X'teki ve Instagram'daki kişi ya da kişiler, gazeteci değil.

Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı, kötü ruhlu utanmazlar da bu paylaşımların altına yorum yapıyor.

Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları." sözleriyle adeta ateş püskürdü.

