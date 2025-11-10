Ünlü oyuncudan mutlu aile pozu...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.Evcen ve Özçivit, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.Ünlü çiftin çocukları Karan, geçtiğimiz günlerde 6. yaşını kutlamıştı. Karan'ın doğum günü için ise Fenerbahçe konseptli parti düzenlenmişti.Meslektaşı eşi Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Evcen, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.Fahriye Evcen, son olarak oğlu Karan'ın eşi Burak Özçivit ile balık tutmaya çalıştığı anları Instagram'dan paylaştı.