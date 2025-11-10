  • USD: 42,11 - 42,19
  • EURO: 48,70 - 48,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Aslantuğ Objektiflere Yakalandı!

27 yıllık evliliğini 2023'te Arzum Onan'la bitiren Mehmet Aslantuğ, yeni aşkı psikolog Canan Şahin'le uzun süre sonra ilk kez Etiler'de görüntülendi. Aralarında 29 yaş fark bulunan çiftin samimi halleri dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapma, sonra konuşuruz" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

Ekleme: 10.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 10.11.2025 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının ve televizyon dünyasının usta isimlerinden 64 yaşındaki Mehmet Aslantuğ, 27 yıl süren evliliğini 2023 senesinde Arzum Onan ile tek celsede sona erdirmişti. Ayrılığın ardından uzun süre özel hayatı hakkında konuşmayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni aşkını, psikolog Canan Şahin'i duyurmuştu.

Mehmet Aslantuğ Objektiflere Yakalandı!

YENİ AŞKIYLA İLK GÖRÜNTÜ

Aslantuğ ve Şahin çifti, uzun süredir birlikte olmalarına rağmen ilk kez Etiler'de kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, görüntülendiklerini fark edince kısa bir açıklama yaparak, "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapma, daha sonra konuşuruz," ifadelerini kullandı.

SİYASET VE SANAT SONRASI YENİ DÖNEM

Boşanmanın ardından bir süre siyasete yönelen, ardından tekrar setlere dönmeye hazırlanan Mehmet Aslantuğ, yeni ilişkisiyle birlikte hayatında sakin bir dönem geçirdiğini belirtmişti. Etiler'deki buluşma, çiftin kameralara ilk kez el ele yakalanmasıyla sosyal medyada gündem oldu.
Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump-Şara görüşmesi sona erdi! 'Sezar yaptırımları' askıya alındı
Bahis skandalında yeni gelişme: 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte oyuncuların alabileceği cezalar
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Futbolda bahis skandalında yeni gelişme! Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil 4 tutuklama
TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Kimler başvuru yapabilecek? İşte ödeme planı ve kura takvimi...
Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar!
CHP'nin Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı!
BeIN Sports’un binasında panik dolu anlar! Silahlı şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı! 'Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız’
ABD Senatosu Bütçe Konusunda Anlaştı!
Beyaz Saray'da Önemli Zirve!
Vatandaş Pişman! Anketler Ak Parti'yi Çağırıyor...
Filistin Yaşam İle Ölüm Arasında!
İsrail hükümeti korkudan ne yapacağını şaşırdı! Alçak ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar
Bir dakikalık sessizlik bir asırlık minnet! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşu
Zelensky'den Cesur Açıklamalar! ' Korkmuyorum '
Bakan Bayraktar açıkladı! '22 milyona yükseldi'
CHP'DE Kurultay Öncesi Kılıçdaroğlu Krizi !
Memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo! Merkez Bankası'nın yeni hesabı tahminleri değiştirdi
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Meteoroloji Uyardı! Sis ve Sağanak Yağış!

Meteoroloji Uyardı! Sis ve Sağanak Yağış!

Yapay Zeka Cenneti Yaşanacak Mı?

Yapay Zeka Cenneti Yaşanacak Mı?

Dev Şirkete Görülmemiş Tazminat!

Dev Şirkete Görülmemiş Tazminat!

Kanser Tedavisinde Yeni Dönem!

Kanser Tedavisinde Yeni Dönem!

WhatsApp Müjdeyi Verdi!

WhatsApp Müjdeyi Verdi!

En Uzun Menzilli Araç Tanıtıldı...

En Uzun Menzilli Araç Tanıtıldı...