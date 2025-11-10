Mehmet Aslantuğ Objektiflere Yakalandı!

27 yıllık evliliğini 2023'te Arzum Onan'la bitiren Mehmet Aslantuğ, yeni aşkı psikolog Canan Şahin'le uzun süre sonra ilk kez Etiler'de görüntülendi. Aralarında 29 yaş fark bulunan çiftin samimi halleri dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapma, sonra konuşuruz" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının usta isimlerinden 64 yaşındaki Mehmet Aslantuğ, 27 yıl süren evliliğini 2023 senesinde Arzum Onan ile tek celsede sona erdirmişti. Ayrılığın ardından uzun süre özel hayatı hakkında konuşmayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni aşkını, psikolog Canan Şahin'i duyurmuştu.Aslantuğ ve Şahin çifti, uzun süredir birlikte olmalarına rağmen ilk kez Etiler'de kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, görüntülendiklerini fark edince kısa bir açıklama yaparak, "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapma, daha sonra konuşuruz," ifadelerini kullandı.Boşanmanın ardından bir süre siyasete yönelen, ardından tekrar setlere dönmeye hazırlanan Mehmet Aslantuğ, yeni ilişkisiyle birlikte hayatında sakin bir dönem geçirdiğini belirtmişti. Etiler'deki buluşma, çiftin kameralara ilk kez el ele yakalanmasıyla sosyal medyada gündem oldu.