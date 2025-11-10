  • USD: 42,11 - 42,19
  • EURO: 48,70 - 48,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, geçtiğimiz akşam Ataşehir'deki konserinde sahneyi adeta büyüledi. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle hayranlarını coşturan El Roman, konser boyunca sürprizlerle dolu anlar yaşattı. Bunlardan biri de bir hayranıyla düet yapıp birlikte dans etmesiydi...

Ekleme: 10.11.2025 - 13:11 Güncelleme: 10.11.2025 - 13:13 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Şarkıcı Rafet El Roman, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda konser verdi.

Eski ve yeni hit şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, gece boyunca sevenleriyle bol bol sohbet etti.

Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

Sahne enerjisiyle alkış toplayan sanatçı, konserin ilerleyen dakikalarında sürpriz yaptı.

Bir hayranını sahneye çağıran El Roman, onunla birlikte dans ederek şarkı söyledi.

Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

Rafet El Roman, geçtiğimiz haftalarda da kadın şarkıcıların tepki çeken sahne şovlarıyla ilgili konuşurken ilginç bir itirafta bulunarak gündeme gelmişti.

Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

Roman, geçenlerde birlikte klip çektikleri kızı Su'nun kıyafetlerine karıştığını söyledi. "Ben bu konuda yabancı sanatçıları da eleştiriyorum" diyen şarkıcı, kızını ikna ederek klibi çektiklerini anlatıp şöyle devam etti.

Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

"Ben, yabancı sanatçıları da bu tarz eleştiriyorum. Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım.

Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. O da itiraz etmedi."

Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

Ünlü şarkıcnın yapmış olduğu açıklama kısa sürede ses getirdi.

Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

Öte yandan Rafet El Roman'ın kızı Su'yu görenler güzelliğine de hayran kaldı...

Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump-Şara görüşmesi sona erdi! 'Sezar yaptırımları' askıya alındı
Bahis skandalında yeni gelişme: 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte oyuncuların alabileceği cezalar
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Futbolda bahis skandalında yeni gelişme! Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil 4 tutuklama
TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Kimler başvuru yapabilecek? İşte ödeme planı ve kura takvimi...
Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar!
CHP'nin Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı!
BeIN Sports’un binasında panik dolu anlar! Silahlı şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı! 'Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız’
ABD Senatosu Bütçe Konusunda Anlaştı!
Beyaz Saray'da Önemli Zirve!
Vatandaş Pişman! Anketler Ak Parti'yi Çağırıyor...
Filistin Yaşam İle Ölüm Arasında!
İsrail hükümeti korkudan ne yapacağını şaşırdı! Alçak ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar
Bir dakikalık sessizlik bir asırlık minnet! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşu
Zelensky'den Cesur Açıklamalar! ' Korkmuyorum '
Bakan Bayraktar açıkladı! '22 milyona yükseldi'
CHP'DE Kurultay Öncesi Kılıçdaroğlu Krizi !
Memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo! Merkez Bankası'nın yeni hesabı tahminleri değiştirdi
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Meteoroloji Uyardı! Sis ve Sağanak Yağış!

Meteoroloji Uyardı! Sis ve Sağanak Yağış!

Yapay Zeka Cenneti Yaşanacak Mı?

Yapay Zeka Cenneti Yaşanacak Mı?

Dev Şirkete Görülmemiş Tazminat!

Dev Şirkete Görülmemiş Tazminat!

Kanser Tedavisinde Yeni Dönem!

Kanser Tedavisinde Yeni Dönem!

WhatsApp Müjdeyi Verdi!

WhatsApp Müjdeyi Verdi!

En Uzun Menzilli Araç Tanıtıldı...

En Uzun Menzilli Araç Tanıtıldı...