Hayranıyla dans edip şarkı söyledi

Şarkıcı Rafet El Roman, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda konser verdi.Eski ve yeni hit şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, gece boyunca sevenleriyle bol bol sohbet etti.Sahne enerjisiyle alkış toplayan sanatçı, konserin ilerleyen dakikalarında sürpriz yaptı.Bir hayranını sahneye çağıran El Roman, onunla birlikte dans ederek şarkı söyledi.Rafet El Roman, geçtiğimiz haftalarda da kadın şarkıcıların tepki çeken sahne şovlarıyla ilgili konuşurken ilginç bir itirafta bulunarak gündeme gelmişti.Roman, geçenlerde birlikte klip çektikleri kızı Su'nun kıyafetlerine karıştığını söyledi. "Ben bu konuda yabancı sanatçıları da eleştiriyorum" diyen şarkıcı, kızını ikna ederek klibi çektiklerini anlatıp şöyle devam etti."Ben, yabancı sanatçıları da bu tarz eleştiriyorum. Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım.O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. O da itiraz etmedi."Ünlü şarkıcnın yapmış olduğu açıklama kısa sürede ses getirdi.Öte yandan Rafet El Roman'ın kızı Su'yu görenler güzelliğine de hayran kaldı...