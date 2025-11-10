Hande Erçel'den sürpriz kare...

Oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, yolculuk yaptığı anlardan bir kareyi Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın sürpriz ayrılığı magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.Ayrılık sonrası ilk defa İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Erçel, muhabirlerin sorularına karşılık; "Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım." yanıtını vermişti.Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, davetli olarak katıldığı Milano Moda Haftası basının ilgi odağı olmuştu.Erçel, 32,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımları sevenleri tarafından yoğun ilgi görüyor.Ünlü oyuncu, son olarak otomobil içindeki bir karesini Instagram'ın hikaye bölümünden yayımladı.