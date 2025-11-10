Hande Doğandemir evleniyor mu?

Güneşi Beklerken’, ‘Hayatımın Aşkı’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ‘Yüzleşme’ ve ‘Taş Kağıt Makas’ gibi dizilerle geniş kitlelere ulaşan Hande Doğandemir’in aşk hayatı, merak ediliyor.2024 yılında mimar Emre İzer ile aşk yaşadığı bilinen Hande Doğandemir, ayrılık sonrası tekrar barışma kararı almıştı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada iddiaları doğrulamış ve "Olabilir, bu işler hiç belli olmuyor. Şu an keyfimiz yerinde. Çok da bir şey söylemeyeyim çünkü ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda." demişti.Şimdilerde Kıskanmak dizisiyle ekranlarda olan 39 yaşındaki güzel isimden kafa karıştıran paylaşım geldi. Doğandemir'in parmağındaki tek taş dikkatleri çekerken evlilik ne zaman sorusu akıllara geldi.