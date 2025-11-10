Gupse Özay’dan güldüren açıklama

2020 yılında evlenen ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 2022’de kızları Jan Asya’nın doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı.Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamalarına rağmen uyumlu halleriyle sık sık gündeme gelen çift, bu kez Gupse Özay’ın esprili açıklamalarıyla konuşuluyor.Başarılı senarist ve oyuncu Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında hayranlarının kendisiyle ilgili yaptığı yorumlardan birine içtenlikle yanıt verdi. Bir takipçisinin “Gupse her sabah kocama bak be diyordur” sözlerine gülerek cevap veren Özay, “Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey,” ifadelerini kullandı.Sözleriyle hem güldüren hem de uzun süreli ilişkilerin doğallığına dikkat çeken Özay’ın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.GUPSE ÖZAY KİMDİR?30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir’de doğan Gupse Özay, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. “Yalan Dünya” dizisindeki Nurhayat karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Özay, “Deliha”, “Eltilerin Savaşı” ve “Görümce” gibi filmlerin hem senaristi hem de başrol oyuncusudur. Başarılı oyuncu, 2020 yılında oyuncu Barış Arduç ile evlenmiştir.