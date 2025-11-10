  • USD: 42,11 - 42,19
  • EURO: 48,70 - 48,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gupse Özay’dan güldüren açıklama

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Gupse Özay, katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Özay hayranlarından gelen “Her sabah kocama bak be diyordur” yorumuna esprili bir dille yanıt verdi.

Ekleme: 10.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 10.11.2025 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
2020 yılında evlenen ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 2022’de kızları Jan Asya’nın doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamalarına rağmen uyumlu halleriyle sık sık gündeme gelen çift, bu kez Gupse Özay’ın esprili açıklamalarıyla konuşuluyor.

Başarılı senarist ve oyuncu Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında hayranlarının kendisiyle ilgili yaptığı yorumlardan birine içtenlikle yanıt verdi. Bir takipçisinin “Gupse her sabah kocama bak be diyordur” sözlerine gülerek cevap veren Özay, “Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey,” ifadelerini kullandı.

Gupse Özay’dan güldüren açıklama

Sözleriyle hem güldüren hem de uzun süreli ilişkilerin doğallığına dikkat çeken Özay’ın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir’de doğan Gupse Özay, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. “Yalan Dünya” dizisindeki Nurhayat karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Özay, “Deliha”, “Eltilerin Savaşı” ve “Görümce” gibi filmlerin hem senaristi hem de başrol oyuncusudur. Başarılı oyuncu, 2020 yılında oyuncu Barış Arduç ile evlenmiştir.
Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump-Şara görüşmesi sona erdi! 'Sezar yaptırımları' askıya alındı
Bahis skandalında yeni gelişme: 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte oyuncuların alabileceği cezalar
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Futbolda bahis skandalında yeni gelişme! Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil 4 tutuklama
TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Kimler başvuru yapabilecek? İşte ödeme planı ve kura takvimi...
Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar!
CHP'nin Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı!
BeIN Sports’un binasında panik dolu anlar! Silahlı şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı! 'Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız’
ABD Senatosu Bütçe Konusunda Anlaştı!
Beyaz Saray'da Önemli Zirve!
Vatandaş Pişman! Anketler Ak Parti'yi Çağırıyor...
Filistin Yaşam İle Ölüm Arasında!
İsrail hükümeti korkudan ne yapacağını şaşırdı! Alçak ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar
Bir dakikalık sessizlik bir asırlık minnet! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşu
Zelensky'den Cesur Açıklamalar! ' Korkmuyorum '
Bakan Bayraktar açıkladı! '22 milyona yükseldi'
CHP'DE Kurultay Öncesi Kılıçdaroğlu Krizi !
Memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo! Merkez Bankası'nın yeni hesabı tahminleri değiştirdi
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Meteoroloji Uyardı! Sis ve Sağanak Yağış!

Meteoroloji Uyardı! Sis ve Sağanak Yağış!

Yapay Zeka Cenneti Yaşanacak Mı?

Yapay Zeka Cenneti Yaşanacak Mı?

Dev Şirkete Görülmemiş Tazminat!

Dev Şirkete Görülmemiş Tazminat!

Kanser Tedavisinde Yeni Dönem!

Kanser Tedavisinde Yeni Dönem!

WhatsApp Müjdeyi Verdi!

WhatsApp Müjdeyi Verdi!

En Uzun Menzilli Araç Tanıtıldı...

En Uzun Menzilli Araç Tanıtıldı...