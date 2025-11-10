Artık Dubai'de yaşayacak

  • USD: 42,11 - 42,19
Son olarak Çöp Adam dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'den Dubai'ye taşındı. Çocuklarının okulu için Dubai'ye taşınan Engin Altan Düzyatan, İstanbul ve Dubai arasında mekik dokuyacak.

Ekleme: 10.11.2025 - 13:14 Güncelleme: 10.11.2025 - 13:15 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Diriliş Ertuğrul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gibi dizilerde rol alan Engin Altan Düzyatan, son olarak sinema filmiyle adından söz ettirdi. Bir süredir çocuklarının eğitimi için Dubai'de yaşamayı düşünen Engin Altan Düzyatan, okulların açılmasıyla soluğu Dubai'de aldı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE NESLİŞAH ALKOÇLAR DUBAİ'YE TAŞINDI
Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, Aslışah Alkoçlar'ın Dubai'ye taşınmasıyla orada yaşamak fikrine sıcak baktıkları ortaya çıkmıştı.

Düzyatan Ailesi'nin Dubai macerası başladı. Çocukları Emir Aras ve Alara'nın eğitimi için Dubaili olmaya karar veren Düzyatan çifti, geçen ay okulların açılmasıyla birlikte yeni yuvalarına taşınmış.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu kararı almasında iki yıldır Dubai'de yaşayan baldızı Aslışah Demirağ ile bacanağı Kaan Demirağ'ın da etkisi büyük.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İSTANBUL -DUBAİ ARASINDA MEKİK DOKUYACAK
Oyunculuk ve sunuculuk kariyerine devam eden Engin Altan Düzyatan'ın hem Dubai'de hem de Türkiye'de mesleğine devam edecek.

Meteoroloji Uyardı! Sis ve Sağanak Yağış!

Yapay Zeka Cenneti Yaşanacak Mı?

Dev Şirkete Görülmemiş Tazminat!

Kanser Tedavisinde Yeni Dönem!

WhatsApp Müjdeyi Verdi!

En Uzun Menzilli Araç Tanıtıldı...

