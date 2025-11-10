Artık Dubai'de yaşayacak

Diriliş Ertuğrul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gibi dizilerde rol alan Engin Altan Düzyatan, son olarak sinema filmiyle adından söz ettirdi. Bir süredir çocuklarının eğitimi için Dubai'de yaşamayı düşünen Engin Altan Düzyatan, okulların açılmasıyla soluğu Dubai'de aldı.Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, Aslışah Alkoçlar'ın Dubai'ye taşınmasıyla orada yaşamak fikrine sıcak baktıkları ortaya çıkmıştı.Düzyatan Ailesi'nin Dubai macerası başladı. Çocukları Emir Aras ve Alara'nın eğitimi için Dubaili olmaya karar veren Düzyatan çifti, geçen ay okulların açılmasıyla birlikte yeni yuvalarına taşınmış.Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu kararı almasında iki yıldır Dubai'de yaşayan baldızı Aslışah Demirağ ile bacanağı Kaan Demirağ'ın da etkisi büyük.Oyunculuk ve sunuculuk kariyerine devam eden Engin Altan Düzyatan'ın hem Dubai'de hem de Türkiye'de mesleğine devam edecek.