Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti

Kınalı Yapıncak, Feride, Makber ve Rüyalar Gerçek Olsa gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında rol alan Engin Çağlar hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Engin Çağlar'ın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

1960'lı ve 1970'li yıllarda rol aldığı unutulmaz filmlerle milyonların gönlünde taht kuran Engin Çağlar hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Türk sinemasına emek veren ve Film-San Vakfı'nda 7 yıl başkanlık yapan Engin Çağlar hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm haberini, Film-San Vakfı yaptığı paylaşımla kamuoyuna bildirdi.

Usta sanatçının vefatının ardından Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından "Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması'nın & Yeşilçam'ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar'a Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…" dedi.

Türk sinemasının altın dönemine damga vuran Engin Çağlar, 1960'lı ve 1970'li yıllarda rol aldığı unutulmaz filmlerle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, 85 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayımlandı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sinemasına canlandırdığı karakterlerle değerli katkılar sunan usta oyuncuya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."
