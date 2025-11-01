Yaşadığı zor günleri anlattı

Sağlık sorunları sebebiyle daha önce 11 kez burun ameliyatı olan şarkıcı Murat Dalkılıç gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.Geçtiğimiz günlerde 12. kez burun ameliyatı olduğu söylenen şarkıcı Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.Doğuştan gelen ve dışa doğru büyüyen burun kemikleri nedeniyle bugüne kadar tam 11 kez operasyon geçirmesiyle bilinen Dalkılıç iddiaları yalanlamıştı.Şarkıcı 'yeniden burun estetiği oldu' haberleri karşısında, son operasyonunun üzerinden yaklaşık 7-8 ay geçtiğini belirtmişti."Çok haberler çıkmış, ameliyat olduğuma dair. Ama ameliyat olmadım arkadaşlar." diyen Dalkılıç şunları söylemişti:"Sanırım en son ameliyatımın üzerinden 7-8 ay geçti. Ocak ayında tekrar olacağım. Şu anda sürekli 'Nostril retainer' takıyorum ve bunu görüyorsunuz; çünkü burnumda nefes alamadığım için takıyorum. İki yıldır kullanıyorum. Sanırım ocak gibi yeni ameliyat olacağım. O zamana kadar takmaya devam edeceğim. Sonrasında da herhalde bu süreç bitecek gibi duruyor. Ama o zamana kadar çıkan haberlerde ‘ameliyat oldu’ denmesin diye bunu bir kez daha açıklamak istedim. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim, çok tatlısınız. Geçecek inşallah, bekliyoruz biz de."Dalkılıç yaşadığı süreç hakkında konuştu."Ben bunu bir hediye olarak kabul edebilmeyi öğrendim hayatımda" diyen şarkıcı "bunun arkasından gelecek hediyelerin neşesiyle ilgilendim. Hayatımda 2 senedir, şimdiye kadar yaşamadığım süreci yaşayıp hiç olmadığım bir Murat'ı keşfettim" yorumunu yaptı.Zor günlerde aklından geçenleri de anlatan ünlü isim "İlk başta insan sürekli yatakta geçirdiği için hayatını, bir de ben hayatını yollarda geçiren sürekli çalışarak geçiren bir adamım, böyle olunca 'ne oluyor acaba bundan sonra şarkıcılık yapamayacak mıyım, şarkıcılık yapamazsam başka meslek ne yaparım?' diye düşündüğüm zamanlarım oldu. Ama çok çabuk şekilde kendi bu tuhaf düşüncelerime en güzel cevaplarımı verebildim. Hayatta yaptığımız her şey bir araç. Şarkıcılık da bir aracıydı benim için."