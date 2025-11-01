Kim Kardashian'ın sözlerine NASA'dan cevap

ABD'li ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, “The Kardashians” programının son bölümünde, Apollo 11 görevinin sahte olduğunu iddia etti ve “Buzz Aldrin korkmadı çünkü iniş hiç yaşanmadı” ifadelerini kullandı. Kim Kardashian'a cevap NASA'dan geldi.NASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy sosyal medya hesabından Kardashian’ı etiketleyerek “Evet, Ay’a gittik… Hem de altı kez.” cevabını verdi.Duffy ayrıca NASA’nın güncel Ay keşif programı Artemis’e dikkat çekerek, “Son uzay yarışını biz kazandık, bu yenisini de kazanacağız” dedi ve Kardashian’ı Kennedy Uzay Merkezi’ndeki fırlatma törenine davet etti.Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in 1969’daki Apollo 11 misyonuyla Ay yüzeyine ayak basmasından bu yana, Ay’a inişle ilgili komplo teorileri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Ancak NASA, bu iddiaların onlarca yıldır defalarca çürütüldüğünü vurguluyor.