  • USD: 41,98 - 42,05
  • EURO: 48,37 - 48,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kim Kardashian'ın sözlerine NASA'dan cevap

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ın, 1969 yılında Ay’a inişin “gerçek olmadığı” sözleri tepki topladı. Kardashian'ın iddialarına NASA’dan "Evet, Ay’a gittik… Hem de altı kez" sözleriyle cevap geldi.

Ekleme: 1.11.2025 - 13:45 Güncelleme: 1.11.2025 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
ABD'li ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, “The Kardashians” programının son bölümünde, Apollo 11 görevinin sahte olduğunu iddia etti ve “Buzz Aldrin korkmadı çünkü iniş hiç yaşanmadı” ifadelerini kullandı. Kim Kardashian'a cevap NASA'dan geldi.

Kim Kardashian'ın sözlerine NASA'dan cevap

KIM KARDASHIAN'IN SÖZLERİNE NASA'DAN CEVAP
NASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy sosyal medya hesabından Kardashian’ı etiketleyerek “Evet, Ay’a gittik… Hem de altı kez.” cevabını verdi.

Duffy ayrıca NASA’nın güncel Ay keşif programı Artemis’e dikkat çekerek, “Son uzay yarışını biz kazandık, bu yenisini de kazanacağız” dedi ve Kardashian’ı Kennedy Uzay Merkezi’ndeki fırlatma törenine davet etti.

Kim Kardashian'ın sözlerine NASA'dan cevap

Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in 1969’daki Apollo 11 misyonuyla Ay yüzeyine ayak basmasından bu yana, Ay’a inişle ilgili komplo teorileri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Ancak NASA, bu iddiaların onlarca yıldır defalarca çürütüldüğünü vurguluyor.

Kim Kardashian'ın sözlerine NASA'dan cevap


MHP'den kadınlara ve çocuklara karşı işlenen ağır suçlara ilişkin kanun teklifi
HDP'li eski milletvekili Semra Güzel hakkında karar çıktı! 8 yıl 9 ay hapis cezası
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi ihlal ediyor!
İmamoğlu'nun Şaibeli Diploması! Rektör İlk Kez Konuştu...
'AK Parti'ye Geçişim Gönülden'! Belediyede Sert Tartışma!
İsrail GKRY İttifakından Küstah Proje!
Ak Parti Sözcüsü Çelik Açıklamalarda Bulundu!
CHP’de kriz derinleşiyor! Ahmet Özer hakkında 15 yıl hapis istemi
Ekonomide kararlılık mesajı! 'Enflasyonu tek haneye indirmeye odaklandık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Trump'ı Kızdıran Anket!
Van Gölü'nde Kuraklığın İzleri!
Hollanda'dan Siyonizme Rest!
Emekliye Yeni Hesap!
Memur Zammı 2026 Hesaplama!
İstanbul’daki Gazze zirvesi İsrail’i endişelendirdi! Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak!
Devlet Bahçeli'den Talimat! Mahalle Kuruluyor!
Bakanlıktan 8.668 TL destek müjdesi: 60 gün içinde başvuran alabilecek
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

21 Yıllık Hasret Bitiyor O Oyun Geliyor!

21 Yıllık Hasret Bitiyor O Oyun Geliyor!

Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!

Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!