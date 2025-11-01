  • USD: 41,98 - 42,05
Demet Akalın, Fatih Ürek hakkında konuştu!

Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili konuşan Demet Akalın, "Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var" dedi. "İyi ki barışmışım" diyen Demet Akalın, küs olduğu ünlü isimlere de zeytin dalı uzattı.

Ekleme: 1.11.2025 - 12:38 Güncelleme: 1.11.2025 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakımda tutulan Fatih Ürek ile ilgili hastaneden yapılan son açıklamada, Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir." denildi. Demet Akalın yakın arkadaşı Fatih Ürek hakkında konuştu ve "iyi ki" dedi.

DEMET AKALIN: İYİ Kİ BARIŞMIŞIM
Ünlü şarkıcı hastane çıkışında, "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklaması bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Demet Akalın, Fatih Ürek hakkında konuştu!

DEMET AKALIN FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU
Fatih Ürek hakkında konuşan Demet Akalın “İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Fatih Allah’a emanet. Geçtiğimiz günlerde yanındaydım, 2 saat oradaydım. Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var. Fatih, sanat dünyasının neşesiydi” dedi.

Demet Akalın, Fatih Ürek hakkında konuştu!

Yoğun bakımdaki tedavisi süren 59 yaşındaki Fatih Ürek hakkında sosyal medyada hızla yayılan "öldü" iddiaları büyük paniğe neden oldu. Fatih Ürek'in yakın dostlarının hastaneye akın etmesinin ardından Alişan, "Bilmiyorum yani, şu an içeriden bir bilgi almadan... Mert ile konuşuyoruz da inşallah... Benim için değerli biri... İnşallah güzel haber alırız" ifadelerini kullandı.


Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

21 Yıllık Hasret Bitiyor O Oyun Geliyor!

Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!