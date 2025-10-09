  • USD: 41,64 - 41,72
Yurt dışına adını duyurmakta kararlı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, dört ayrı kategoriyle 68'inci Grammy Ödülleri'nde değerlendirmeye kabul edildi.

Son dönemin dikkat çeken gruplarından Manifest ve Melike Şahin'in ardından Aleyna Tilki'nin 'Kırlar' albümü de 68'inci Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirilmesine kabul edildi.

"KIRLAR"

Tilki'nin 'Kırlar' albümü, 'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edildi.

'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edilen genç şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

"ARIYOR"

Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Manifest, şu açıklamayı yapmıştı: 'Arıyo' şarkımızın 68'inci Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye kabul edildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı!
Gazze’de ateşkes imzalandı! Türkiye’den ilk açıklama: Her alanda Filistinlilere destek vereceğiz!
CHP'li Bolu Belediyesi'nde akraba saltanatı! Belediye yakınlarıyla dolu
Gazze ateşkesi resmen imzalandı! Mısır basını duyurdu
Ateşkesin Ardından Yardım Tırları Yolda!
Gazze'de Ateşkesin İlk 24 Saati!
Bakanlık o oyuncağın satışını yasakladı! Sebebi ise...
Dışişleri'nden 3 Türk Milletvekilli İle İlgili Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması! 'Memnuniyet duyuyorum'
Gazze'de ateşkes sevinci! Muhabirin duyurusu herkesi duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'dan Teşekkür!
İşte Özgür Özel'in gurur tablosu! CHP'li belediyeler çöp ve susuzlukla boğuşuyor
İngiltere’de kriz giderek büyüyor! Her gün 4 evsiz ölüyor
Çiftçiler Towers'ta dolandırıcılık skandalı! 500 milyon dolarlık vurgun yaptılar
Siyonist İsrail Hiroşima’dan 10 kat fazla bomba attı! Gazze’de taş üstünde taş kalmadı
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
İspanya, İsrail'e silah ambargosu kararını onayladı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi
Su çilesi bir şehre daha sıçradı, bidonu kapan kuyruğa koştu: 'Bize adeta ‘yağmurlu havada size su yok’ dendi'
Bugün Hava Nasıl? Yağmur Var Mı?

Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti

O Oyun Yok Satıyor!

TOGG T10X 4More satışta! Fiyatı belli oldu!

WhatsApp'tan O Kullanıcılara Büyük Yenilik!

ChatGPT sohbeti mahkemeye taşındı! 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

