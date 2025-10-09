  • USD: 41,64 - 41,72
Yasemin Şefkatli ameliyat oldu!

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat olacağını açıklamıştı. Ünlü isim, operasyonun ardından yaptığı paylaşımla “Ameliyatım iyi geçti, iyiyim” diyerek takipçilerine güzel haberi verdi.

Ekleme: 9.10.2025 - 17:14 Güncelleme: 9.10.2025 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
2021 yılında İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, 2024’te ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir’i dünyaya getirmişti. Çocuklarının doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunlarıyla bir dönem zor günler geçiren çift, süreç boyunca birbirine destek olmuştu.

Yasemin Şefkatli ameliyat oldu!

ÜŞÜTTÜ DİYE GİTTİ GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Bir süredir sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdüren aile, bu kez Yasemin Şefkatli’nin sağlık durumu nedeniyle yeniden gündeme geldi. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktım. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Şu an birkaç müdahale ile iyiyim ama haftaya ameliyat olacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Yasemin Şefkatli ameliyat oldu!

AMELİYAT OLDU

Beklenen operasyon gerçekleşti. Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Paylaşımında sevenlerine teşekkür eden Şefkatli, kısa sürede çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı aldı.
