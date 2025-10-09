Ünlülere Soruşturmada Sorulan 5 Soru!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan aralarında ünlülerin de olduğu isimlere soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlüler, gün boyu süren işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattı.Dün sabah erken saatlerde ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu'na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü. Daha sonra tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ünlülerden işlemleri tamamlanan isimler serbest bırakıldı.Milliyet'te yer alan habere göre; ifade sırasında "Uyuşturucu madde kullanıyor musunuz?", "Uyuşturucu madde satan biriyle herhangi bir şekilde irtibatınız oldu mu?", "Uyuşturucu madde kullanılan bir ortamda bulundunuz mu?", "Uyuşturucu madde kullanan birine şahit oldunuz mu?" ve "Uyuşturucu madde kullanımını özendirici veya teşvik edici herhangi bir paylaşımda bulundunuz mu?" soruları yöneltildi.Ünlülerin nezarethaneye konulmadığı, ayrı ayrı odalarda tutuldukları öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan ünlü isimler, getirildikleri jandarma otobüsü ile Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri verdi.Ziynet Sali'nin avukatı Cemil Cem Eribol, sanatçının yurtdışında olduğunu açıkladı: "Ziynet Sali'nin gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir. Müvekkilim ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için döndükten sonra ifadesini verecektir. Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz ki: Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup söz konusu soruşturma konusu ve kişileri ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur."Sosyal medyada operasyonda Simge Sağın'ın da olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Sağın'ın avukatı Eda Salman açıklama yaptı: "Bahse geçen operasyon ile bağlantılı olarak müvekkilim Simge Sağın'a yapılmış herhangi bir tebligat, çağrı veya resmi herhangi bir bilgi paylaşımı bulunmamaktadır. Müvekkilim kısa bir süre önce klip çekimi amacıyla yurtdışına gitmiştir."Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriğinin neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi" dedi.Serbest kaldıktan sonra bir basın açıklaması yapan İrem Derici, şunları söyledi: "Sabah o şekilde alınmak beni üzdü. Bir telefonla saç ve kan örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Hepinizden çok bu sonuçları ben bekliyorum. Alnım ana sütüm kadar ak. Bu uyuşturucu denen bela yakınımdan bile geçemez. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka hastanede ne olur ne olmaz diye saç ve kan örneği vereceğim. Tertemiz sonuçları gerekirse mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp, paylaşacağım. Jandarma ekibini konserime davet ettim, gelecekler. Müzikle bugünleri unutacağız."Operasyon olmasaydı Melih Kunukçu ile sözlenecek olan Derici, "Dimdik ayaktayız. Benim adım boşuna Beton Derici değil. Yeni tarih konuşamadık. Haftaya yaparız herhalde. Yüzüğümüzü taktık, aramızda sözlendik. En kısa zamanda düğün." dedi.Evlerinde alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle:İrem DericiKubilay AkaKaan YıldırımHadise AçıkgözBerrak TüzünataçDuygu Özaslan MutafDemet Evgar BabataşZeynep Meriç Aral KeskinÖzge ÖzpirinçciMert YazıcıoğluFeyza AltunDerin TaluDeren TaluZiynet SaliBirce AkalayMetin AkdülgerCeren Moray OrcanDilan PolatEngin Polat