Teşkilat'ın yıldızı güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün her paylaşımı dikkat çekmeye devam ediyor.

TRT 1'in sevilen dizilerinden Teşkilat, 6. sezon için sete çıktı. Dizinin yeni sezonuna Rabia Soytürk, Hilal karakteri ile dahil oldu.Sık sık özel hayatıyla konuşulan Rabia Soytürk, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.Peş peşe iddialı pozlar veren Rabia Soytürk'ün kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Sevenleri tarafından yakın markajda olan Soytürk'e yorum yağdı.