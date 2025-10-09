  • USD: 41,64 - 41,72
Enes Batur'dan şoke eden hamle

Bir dönem YouTube’da milyonların takip ettiği ve içerikleriyle fenomen olan Enes Batur, son dönemde yaptığı sosyal medya hamleleriyle magazinin gündemine oturdu. Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan evlendikten sonra Youtube'da yaptığı hareket dikkat çekti.

Fenomen isim Başak Karahan 5 yıldır sevgili olduğu Halil Ünlü ile dünyaevine girmişti. Çift hayatlarını Antalya'da birleştirme kararı almıştı.

Çift hayatlarını birleştirmeden önce Enes Batur'dan peş peşe paylaşımlar gelmişti. Başak Karahan bu paylaşımlar sonrası harekete geçmiş ve 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

Tepki çeken paylaşımlar yapan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Youtube hesabından 4 bine yakın videosunu silmişti.

Son 3 yıldır video atmamasına rağmen 16 milyon takipçisi olan fenomen isimden dikkat çeken bir karar geldi.

YOUTUBE HESABINI KAPATTI

Batur, Youtube hesabını kapattı.
Bugün Hava Nasıl? Yağmur Var Mı?

Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti

O Oyun Yok Satıyor!

TOGG T10X 4More satışta! Fiyatı belli oldu!

WhatsApp'tan O Kullanıcılara Büyük Yenilik!

ChatGPT sohbeti mahkemeye taşındı! 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

