  • USD: 41,64 - 41,72
  • EURO: 48,37 - 48,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

Paris Moda Haftası’ndan dönen Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’le ilişkisinin bittiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ekleme: 9.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 9.10.2025 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Afra Saraçoğlu Paris Moda Haftası dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, yeni projesi “A.B.İ” dizisinde başrolü paylaştığı Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkı ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

YAŞ FARKI SORUSUNA YANIT

Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkı hakkında yöneltilen soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"Demek sevildi iş ki bu kadar konuşuluyor. Yaş farkının bir problem olacağını düşünmüyorum."

Ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

"BİTTİ GİTTİ"

Gazetecilerin özel hayatına dair sorularını da yanıtsız bırakmayan Saraçoğlu, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Mert Ramazan Demir ile ilgili iddialara noktayı koydu.

"Artık bitti gitti.”

Genç oyuncu bu açıklamasıyla ayrılık iddialarını doğrulamış oldu.

Ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997’de Balıkesir’de doğan Afra Saraçoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde eğitim gördü. Oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmiyle adım attı. Ardından Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yalı Çapkını dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Güzelliği ve doğal oyunculuk tarzıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Saraçoğlu, oyunculuğun yanı sıra moda dünyasında da dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı!
Gazze’de ateşkes imzalandı! Türkiye’den ilk açıklama: Her alanda Filistinlilere destek vereceğiz!
CHP'li Bolu Belediyesi'nde akraba saltanatı! Belediye yakınlarıyla dolu
Gazze ateşkesi resmen imzalandı! Mısır basını duyurdu
Ateşkesin Ardından Yardım Tırları Yolda!
Gazze'de Ateşkesin İlk 24 Saati!
Bakanlık o oyuncağın satışını yasakladı! Sebebi ise...
Dışişleri'nden 3 Türk Milletvekilli İle İlgili Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması! 'Memnuniyet duyuyorum'
Gazze'de ateşkes sevinci! Muhabirin duyurusu herkesi duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'dan Teşekkür!
İşte Özgür Özel'in gurur tablosu! CHP'li belediyeler çöp ve susuzlukla boğuşuyor
İngiltere’de kriz giderek büyüyor! Her gün 4 evsiz ölüyor
Çiftçiler Towers'ta dolandırıcılık skandalı! 500 milyon dolarlık vurgun yaptılar
Siyonist İsrail Hiroşima’dan 10 kat fazla bomba attı! Gazze’de taş üstünde taş kalmadı
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
İspanya, İsrail'e silah ambargosu kararını onayladı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi
Su çilesi bir şehre daha sıçradı, bidonu kapan kuyruğa koştu: 'Bize adeta ‘yağmurlu havada size su yok’ dendi'
Bugün Hava Nasıl? Yağmur Var Mı?

Bugün Hava Nasıl? Yağmur Var Mı?

Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti

Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti

O Oyun Yok Satıyor!

O Oyun Yok Satıyor!

TOGG T10X 4More satışta! Fiyatı belli oldu!

TOGG T10X 4More satışta! Fiyatı belli oldu!

WhatsApp'tan O Kullanıcılara Büyük Yenilik!

WhatsApp'tan O Kullanıcılara Büyük Yenilik!

ChatGPT sohbeti mahkemeye taşındı! 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

ChatGPT sohbeti mahkemeye taşındı! 13 yaşındaki çocuk tutuklandı