Ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

Afra Saraçoğlu Paris Moda Haftası dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, yeni projesi “A.B.İ” dizisinde başrolü paylaştığı Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkı ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.YAŞ FARKI SORUSUNA YANITAfra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkı hakkında yöneltilen soruya şu sözlerle yanıt verdi:"Demek sevildi iş ki bu kadar konuşuluyor. Yaş farkının bir problem olacağını düşünmüyorum.""BİTTİ GİTTİ"Gazetecilerin özel hayatına dair sorularını da yanıtsız bırakmayan Saraçoğlu, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Mert Ramazan Demir ile ilgili iddialara noktayı koydu."Artık bitti gitti.”Genç oyuncu bu açıklamasıyla ayrılık iddialarını doğrulamış oldu.AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?2 Aralık 1997’de Balıkesir’de doğan Afra Saraçoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde eğitim gördü. Oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmiyle adım attı. Ardından Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yalı Çapkını dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.Güzelliği ve doğal oyunculuk tarzıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Saraçoğlu, oyunculuğun yanı sıra moda dünyasında da dikkat çekiyor.