Şarkıcı Çelik saçlarını boyattı!

Bir dönem Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Çelik, saçlarını boyatırken fotoğraf yayınladı. Çelik'in paketlenmiş saçları gündem oldu.

Ekleme: 8.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 8.10.2025 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
90'lı yılların en popüler gruplarından olan İzel-Çelik-Ercan üçlüsü, 31 yıl sonra bir araya geldikten sonra yeniden dağılmıştı. Artık kariyerlerine tek başlarına devam eden grup üyelerinden Çelik, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Bostancı konseri için hazırlıklar yapan Çelik, yeni bir paylaşım yaptı. Kuaförden fotoğraf yayınlayan ünlü şarkıcı, paket atılan saçları dikkat çekti. Çelik, paylaştığı gönderiye şu notu yazdı:

Şarkıcı Çelik saçlarını boyattı!

'SAHNEME HAZIRLANIYORUM'

'Şarkıcı Çelik'ten sevenlerini şoke eden paylaşım. Sahneme hazırlanıyorum.'

Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan Çelik, dağılan gruplarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bazı şeyleri sır olarak tutmak lazım mı? Bazı şeyleri örtmek lazım mı? Tam bilmiyorum. İzel, Çelik, Ercan işinde hangisini anlatayım, hangisini anlatmayayım kısmında bir dengede durmaya çalıştım. Hâlâ da öyleyim. Bir sırrımız var diyelim ve sırrı orada bırakalım. O sırrın sebep olduğu sonuçlardan biri; çatışmaya başladık biz. Yani senin şarkın mı daha iyi güzel? Benim şarkıyı mı albüme koyacağız? İşte şu daha iyi, bu daha iyi diye.'

