  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Polat Çifti Gözaltına Alındı!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Polat'ların şarkıcı İrem Derici ile aynı dosya kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi.

Ekleme: 8.10.2025 - 09:01 Güncelleme: 8.10.2025 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Polat çiftinin evine yapılan operasyon sonrası ikili, jandarma ekipleri tarafından ifadeye götürüldü.

Polat Çifti Gözaltına Alındı!

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Polat çifti şarkıcı İrem Derici ile aynı dosya kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Derici ve Polat çiftinin ifadeleri alınırken, dosyanın detaylarına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki saatlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu!
Maliye Mercek Altına Aldı!
İsrail Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu
Ak Parti Vizyonu Kuraklığa Rağmen Susuz Bırakmadı!
Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler
Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ilde operasyon! Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
CHP'li Belediyenin Osmanlı Nefreti Tepki Topladı!
5G ile dijital hayat daha hızlı olacak! Uzaktan ameliyat imkanı geliyor
Siyonist Katile Müttefikleri Bile Sırt Çevirdi!
41 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 5 milyar liralık banka hareketi tespit edildi
Terör Devletinde Hedef Suriye!
MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılmak için Mısır'a gidecek
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı
Buca Belediyesi'nde skandal! İşçi maaşlarını ödemedi, reklama 120 milyon lira ayırdı
İBB'den akıldışı uygulama: Metro İstanbul'da 'valiz yasağı' dönemi
İzmir'de CHP’li başkan yardımcısı aracıyla çarpmıştı: 11 yaşındaki Sıraç yaşam savaşını kaybetti
CHP’li belediyelerin ardından şimdi de yandaş medyası Sözcü'den şantaj ve tehditle rüşvet
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortak Alfabe İçin İlk Adımı Attı!
Krizlerdin Ortak Noktası CHP Belediyeciliği!
Bakan Tunç’tan Gazze vurgusu: “Vicdanların ortak yarası Gazze”
Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

IMEI ücreti zamlanıyor!

IMEI ücreti zamlanıyor!

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...