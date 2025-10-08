Polat Çifti Gözaltına Alındı!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Polat'ların şarkıcı İrem Derici ile aynı dosya kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.Sabah saatlerinde Polat çiftinin evine yapılan operasyon sonrası ikili, jandarma ekipleri tarafından ifadeye götürüldü.Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Polat çifti şarkıcı İrem Derici ile aynı dosya kapsamında gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında Derici ve Polat çiftinin ifadeleri alınırken, dosyanın detaylarına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki saatlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.