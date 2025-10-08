Paris sokaklarında peş peşe pozlar!

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.Haberlerin hızla yayılmasının ardından Pelin Akil, 'Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık' demişti. Bu açıklamadan sonra iki ünlü ismin ayrılığı kesinleşmişti.Uzun yıllardır aşklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti.Başarılı oyuncu Pelin Akil, Paris Moda Haftası'na onur konuğu olarak katıldı.Oyuncu, şehrin tarihi sokaklarında çektirdiği yeni fotoğraflarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.