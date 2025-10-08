  • USD: 41,63 - 41,71
  • EURO: 48,39 - 48,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Paris sokaklarında peş peşe pozlar!

Oyuncu Pelin Akil boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Paris Moda Haftası’na katılan ünlü isim, yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 8.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 8.10.2025 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

Paris sokaklarında peş peşe pozlar!

Haberlerin hızla yayılmasının ardından Pelin Akil, 'Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık' demişti. Bu açıklamadan sonra iki ünlü ismin ayrılığı kesinleşmişti.

Paris sokaklarında peş peşe pozlar!

Uzun yıllardır aşklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti.

Paris sokaklarında peş peşe pozlar!

Başarılı oyuncu Pelin Akil, Paris Moda Haftası'na onur konuğu olarak katıldı.

Paris sokaklarında peş peşe pozlar!

Oyuncu, şehrin tarihi sokaklarında çektirdiği yeni fotoğraflarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

İspanya, İsrail'e silah ambargosu kararını onayladı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi
Su çilesi bir şehre daha sıçradı, bidonu kapan kuyruğa koştu: 'Bize adeta ‘yağmurlu havada size su yok’ dendi'
Sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye bağlama hediye etti! 'Alevi Bektaşiler olarak kendisine minnettarız'
Meclis'ten İsrail'e kınama tezkeresi: Oybirliğiyle kabul edildi
Bakan Fidan'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Mutabakat uygulanmalı
Ankara'daki konser vurgunu soruşturmasında iddianame hazırlandı
Bakan Uraloğlu müjdeledi 'En uzun tünelde ışık göründü'
İstanbul'un 9 Aylık Huzur Raporu!
Macron Yolun Sonuna Geldi!
Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! 7 belediye daha AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SSÇ Açıklaması!
Bakan Ersoy: 'Anadolu sofralarının kökenine ışık tutuyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajlar! Azerbaycan ziyareti dönüşünde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Önceliğimiz Gazze '
TBMM Başkanı Kurtulmuş Açıklamalarda Bulunuyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya düşecek
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu!
Maliye Mercek Altına Aldı!
Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

IMEI ücreti zamlanıyor!

IMEI ücreti zamlanıyor!

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...