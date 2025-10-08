  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nilşah Ağaoğlu aşkını haykırdı

Yavuz Bingöl, geçtiğimiz yıl 6 yıllık sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile evlenmişti. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ekleme: 8.10.2025 - 08:54 Güncelleme: 8.10.2025 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, 6 yıldır birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirmişti. Mutluluğunu her fırsatta dile getiren Ağaoğlu, sosyal medya hesabından sanatçının doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mutluluğa "evet" diyen çift, sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sahilde gerçekleşen törende, çiftin yakın dostları ve ünlü isimler yer almıştı.

"BANA SENİ YAŞATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Yavuz Bingöl ile mutlu bir evliliği olan Dilşah Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin yeni yaşını kutladı. Bingöl ile bir karesini yayınlayan Ağaoğlu, "Üzerimde anneannemin gelinliği, başımı sana yasladığım bu gece ömrümün en güzel günü. Sensiz bir ömür nasıl olurdu bilmem. Sen olmadan ne yapardım bilmem. Mutluluğum, huzurum, aşkım, her şeyim. İyi ki varsın iyi ki doğmuş iyi ki benim olmuşsun. Bana, seni yaşattığın için teşekkür ederim." notunu yazdı.

Nilşah Ağaoğlu aşkını haykırdı
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu!
Maliye Mercek Altına Aldı!
İsrail Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu
Ak Parti Vizyonu Kuraklığa Rağmen Susuz Bırakmadı!
Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler
Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ilde operasyon! Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
CHP'li Belediyenin Osmanlı Nefreti Tepki Topladı!
5G ile dijital hayat daha hızlı olacak! Uzaktan ameliyat imkanı geliyor
Siyonist Katile Müttefikleri Bile Sırt Çevirdi!
41 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 5 milyar liralık banka hareketi tespit edildi
Terör Devletinde Hedef Suriye!
MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılmak için Mısır'a gidecek
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı
Buca Belediyesi'nde skandal! İşçi maaşlarını ödemedi, reklama 120 milyon lira ayırdı
İBB'den akıldışı uygulama: Metro İstanbul'da 'valiz yasağı' dönemi
İzmir'de CHP’li başkan yardımcısı aracıyla çarpmıştı: 11 yaşındaki Sıraç yaşam savaşını kaybetti
CHP’li belediyelerin ardından şimdi de yandaş medyası Sözcü'den şantaj ve tehditle rüşvet
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortak Alfabe İçin İlk Adımı Attı!
Krizlerdin Ortak Noktası CHP Belediyeciliği!
Bakan Tunç’tan Gazze vurgusu: “Vicdanların ortak yarası Gazze”
Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

IMEI ücreti zamlanıyor!

IMEI ücreti zamlanıyor!

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...