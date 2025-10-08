  • USD: 41,63 - 41,71
Moda dünyası Hande Erçel'i konuşuyor...

Hande Erçel moda dünyasının prestijli dergilerinden Grazia İtalya’nın yeni sayısının kapağında yer almıştı. Erçel yeni kareleri sosyal medyasından paylaştı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, İtalyan Grazia dergisinin kapağına çıktı; paylaştığı kareler sosyal medyada rekor beğeni aldı.

Kapağın yayımlanmasının ardından Hande Erçel, çekimlerden kareleri kendi Instagram hesabında paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflarda Erçel’in hem zarif hem güçlü duruşu dikkat çekti. Oyuncu, cesur pozları ve sade makyajı ile uluslararası moda dünyasının da ilgisini çekti.

Grazia İtalya, kapağında Hande Erçel için “Yeni nesil global yıldız” ifadesini kullanırken; dergi içeriğinde oyuncunun kariyer yolculuğu, Türkiye’deki projeleri ve yeni uluslararası planlarına da yer verildi.

Erçel dergiye verdiği röportajda, "Modayla ilişkiniz nasıl?" sorusuna, "Benim için moda her zaman gizli bir dil, duygularımı, ruh hallerimi ve her zaman kelimelere dökemediğim yanlarımı ifade etmenin yolu olmuştur" yanıtını vermişti

"Ünlü olmak büyük bir baskıyı beraberinde getiriyor. Popüler Hande ile özel hayatınızdaki Hande arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?" sorusuna ise Erçel'in yanıtı şöyle olmuştu.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

24 Kasım 1993 doğumlu olan Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunudur. “Güneşin Kızları”, “Aşk Laftan Anlamaz”, “Sen Çal Kapımı” gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son yıllarda hem Türkiye’de hem dünyada en çok takip edilen Türk kadın oyunculardan biri haline geldi.
