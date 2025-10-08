Minik oğlunun son halini paylaştı

Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medya hesabından minik oğlu Atlas'ın son halini paylaştı.

Cansel Elçin, meslektaşı sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de evlenmişti. 31 Ocak tarihinde ünlü çiftin çocukları dünyaya gelmişti.Annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.35 yaşındaki oyuncu, son olarak bebeği Atlas'ın son halini Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.Ocak ayında Atlas bebeğe kavuşmanın heyecanını yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat'tan anne olduktan sonra ilk paylaşım da gelmişti. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan oyuncu; "Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz." ifadelerini kullanmıştı.