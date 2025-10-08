  • USD: 41,63 - 41,71
  • EURO: 48,39 - 48,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mine Tugay’dan sürpriz imaj değişikliği!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Ekleme: 8.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 8.10.2025 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Güzelliğiyle olduğu kadar zarif tarzıyla da beğeni toplayan Tugay, bu kez saçlarında yaptığı değişiklikle gündeme geldi.

“Yeni imaj, yeni enerji” notuyla Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, uzun yıllardır imzası haline gelen kızıl saçlarına kahkül kestirerek yenilik kattı.

Mine Tugay’dan sürpriz imaj değişikliği!

Yeni saç stilinde doğallığı ön planda tutan Mine Tugay, fotoğrafının altına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Mine Tugay’dan sürpriz imaj değişikliği!

Takipçileri, “Her halinle güzelsin”, “Kahkül sana çok yakışmış”, “Zaman geçtikçe daha da gençleşiyorsun” gibi yorumlar yaparak oyuncunun yeni görünümünü övdü.

Mine Tugay’dan sürpriz imaj değişikliği!

Kahkül, son dönemde Hollywood’dan Türkiye’ye uzanan bir güzellik trendi haline geldi. Jennifer Lawrence, Zendaya ve Taylor Swift gibi yıldızlardan sonra Türkiye’de de birçok ünlü isim bu modeli tercih ediyor. Mine Tugay da bu trendi kendine özgü bir zarafetle yorumladı.

Mine Tugay’dan sürpriz imaj değişikliği!

SONBAHAR KIŞ MODASI

Saç stilistlerine göre kahkül, yüz hatlarını yumuşatması ve genç bir görünüm kazandırması nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Özellikle sonbahar-kış sezonunda ön plana çıkan bu model, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere kolayca uyum sağlayabiliyor. Tugay’ın tercihi de tam olarak bu: doğal, sade ama dikkat çekici bir dönüşüm.
İspanya, İsrail'e silah ambargosu kararını onayladı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi
Su çilesi bir şehre daha sıçradı, bidonu kapan kuyruğa koştu: 'Bize adeta ‘yağmurlu havada size su yok’ dendi'
Sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye bağlama hediye etti! 'Alevi Bektaşiler olarak kendisine minnettarız'
Meclis'ten İsrail'e kınama tezkeresi: Oybirliğiyle kabul edildi
Bakan Fidan'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Mutabakat uygulanmalı
Ankara'daki konser vurgunu soruşturmasında iddianame hazırlandı
Bakan Uraloğlu müjdeledi 'En uzun tünelde ışık göründü'
İstanbul'un 9 Aylık Huzur Raporu!
Macron Yolun Sonuna Geldi!
Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! 7 belediye daha AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SSÇ Açıklaması!
Bakan Ersoy: 'Anadolu sofralarının kökenine ışık tutuyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajlar! Azerbaycan ziyareti dönüşünde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Önceliğimiz Gazze '
TBMM Başkanı Kurtulmuş Açıklamalarda Bulunuyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya düşecek
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu!
Maliye Mercek Altına Aldı!
Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

IMEI ücreti zamlanıyor!

IMEI ücreti zamlanıyor!

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...