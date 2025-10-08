Mine Tugay’dan sürpriz imaj değişikliği!

Güzelliğiyle olduğu kadar zarif tarzıyla da beğeni toplayan Tugay, bu kez saçlarında yaptığı değişiklikle gündeme geldi.“Yeni imaj, yeni enerji” notuyla Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, uzun yıllardır imzası haline gelen kızıl saçlarına kahkül kestirerek yenilik kattı.Yeni saç stilinde doğallığı ön planda tutan Mine Tugay, fotoğrafının altına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.Takipçileri, “Her halinle güzelsin”, “Kahkül sana çok yakışmış”, “Zaman geçtikçe daha da gençleşiyorsun” gibi yorumlar yaparak oyuncunun yeni görünümünü övdü.Kahkül, son dönemde Hollywood’dan Türkiye’ye uzanan bir güzellik trendi haline geldi. Jennifer Lawrence, Zendaya ve Taylor Swift gibi yıldızlardan sonra Türkiye’de de birçok ünlü isim bu modeli tercih ediyor. Mine Tugay da bu trendi kendine özgü bir zarafetle yorumladı.SONBAHAR KIŞ MODASISaç stilistlerine göre kahkül, yüz hatlarını yumuşatması ve genç bir görünüm kazandırması nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Özellikle sonbahar-kış sezonunda ön plana çıkan bu model, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere kolayca uyum sağlayabiliyor. Tugay’ın tercihi de tam olarak bu: doğal, sade ama dikkat çekici bir dönüşüm.