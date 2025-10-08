İpek Filiz Yazıcı Sürprizi Paylaştı!

“Aşk 101” dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle geniş kitlelerce tanınan İpek Filiz Yazıcı, 2020 yılında popülerleşen şarkısı “Ay Tenli Kadın” ile müzik dünyasında da adını duyuran Ufuk Beydemir ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşıyordu. Çift, 2022 yılında evlilik yolunda ilk adımı atarak dünyaevine girmişti. Ancak magazin basınında son günlerde sıkça yer alan boşanacakları iddiaları, hayranlarını merak içinde bırakıyor. Çiftten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İpek Filiz Yazıcı, 6 Ekim'de kutladığı 24. yaş gününde yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Yazıcı, doğum günü sürprizi olarak kendisine yaptırdığı dövmeyi takipçileriyle ilk kez paylaştı.Fotoğrafın altına “Hayatımda aldığım en güzel hediye. Bana şans getirsin, ilk dövmem” notunu düşen oyuncu, hem hayranlarını hem de takipçilerini heyecanlandırdı.Bu paylaşım, dedikodulara rağmen genç oyuncunun hayatındaki özel anları keyifle yaşadığını gösterirken, sosyal medya kullanıcıları da Yazıcı'nın dövme tercihini ve cesur tarzını övgüyle karşıladı.