  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İpek Filiz Yazıcı Sürprizi Paylaştı!

Magazin dünyasında uzun süredir merak konusu olan İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen eşi Ufuk Beydemir çiftine dair boşanma dedikoduları hızla yayılıyor. Ancak genç oyuncu, doğum gününde yaptığı paylaşım ile gündeme damgasını vurdu.

Ekleme: 8.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 8.10.2025 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
“Aşk 101” dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle geniş kitlelerce tanınan İpek Filiz Yazıcı, 2020 yılında popülerleşen şarkısı “Ay Tenli Kadın” ile müzik dünyasında da adını duyuran Ufuk Beydemir ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşıyordu. Çift, 2022 yılında evlilik yolunda ilk adımı atarak dünyaevine girmişti. Ancak magazin basınında son günlerde sıkça yer alan boşanacakları iddiaları, hayranlarını merak içinde bırakıyor. Çiftten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İpek Filiz Yazıcı Sürprizi Paylaştı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İpek Filiz Yazıcı, 6 Ekim'de kutladığı 24. yaş gününde yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Yazıcı, doğum günü sürprizi olarak kendisine yaptırdığı dövmeyi takipçileriyle ilk kez paylaştı.

Fotoğrafın altına “Hayatımda aldığım en güzel hediye. Bana şans getirsin, ilk dövmem” notunu düşen oyuncu, hem hayranlarını hem de takipçilerini heyecanlandırdı.

Bu paylaşım, dedikodulara rağmen genç oyuncunun hayatındaki özel anları keyifle yaşadığını gösterirken, sosyal medya kullanıcıları da Yazıcı'nın dövme tercihini ve cesur tarzını övgüyle karşıladı.


Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu!
Maliye Mercek Altına Aldı!
İsrail Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu
Ak Parti Vizyonu Kuraklığa Rağmen Susuz Bırakmadı!
Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler
Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ilde operasyon! Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
CHP'li Belediyenin Osmanlı Nefreti Tepki Topladı!
5G ile dijital hayat daha hızlı olacak! Uzaktan ameliyat imkanı geliyor
Siyonist Katile Müttefikleri Bile Sırt Çevirdi!
41 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 5 milyar liralık banka hareketi tespit edildi
Terör Devletinde Hedef Suriye!
MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılmak için Mısır'a gidecek
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı
Buca Belediyesi'nde skandal! İşçi maaşlarını ödemedi, reklama 120 milyon lira ayırdı
İBB'den akıldışı uygulama: Metro İstanbul'da 'valiz yasağı' dönemi
İzmir'de CHP’li başkan yardımcısı aracıyla çarpmıştı: 11 yaşındaki Sıraç yaşam savaşını kaybetti
CHP’li belediyelerin ardından şimdi de yandaş medyası Sözcü'den şantaj ve tehditle rüşvet
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortak Alfabe İçin İlk Adımı Attı!
Krizlerdin Ortak Noktası CHP Belediyeciliği!
Bakan Tunç’tan Gazze vurgusu: “Vicdanların ortak yarası Gazze”
Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

IMEI ücreti zamlanıyor!

IMEI ücreti zamlanıyor!

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...