Hadise 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltına Altında!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Hadise de İrem Derici ve Ziynet Sali ile birlikte gözaltına alındı. Evinde gözaltına alınan Hadise, Maslak İl Jandarma komutanlığına götürüldü.

Ekleme: 8.10.2025 - 08:58 Güncelleme: 8.10.2025 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan çok sayıda ünlü gözaltına alınırken şarkıcılar arasında Hadise de yer aldı.

HADİSE MASLAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Ünlü şarkıcılar İrem Derici ve Ziynet Sali ile birlikte İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Hadise, Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İŞLEM BAŞLATILAN ÇOK SAYIDA ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan'ın da bulunduğu şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
