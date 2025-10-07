Yıllar O Oyuncuya Hiç Acımamış!

Bir dönem televizyon ekranlarının unutulmaz dizisi "Yedi Numara"da Haydar rolüyle hafızalara kazınan Okan Selvili, yıllar sonra tamamen farklı bir hayatla karşımıza çıkıyor. Eskiden ekranlarda tanıdığımız yüz, şimdi tiyatro sahnelerinde izleyiciyi büyülüyor. Onu görenler, değişimin etkileyici olduğunu söylüyor: "Zaman gerçekten büyük bir fark yaratmış!" Ancak bu dönüşüm yalnızca görünüşünde değil; Selvili'nin sanata olan yolculuğu da en az fiziksel değişimi kadar dikkat çekici…

Oyunculuğu hayatının merkezine koyan Selvili, kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attı ve yıllar boyunca bu sahnelerde yeteneğini geliştirdi. Televizyon dünyasına 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle giriş yapan usta sanatçı, gerçek çıkışını ise 2000 yılında "Yedi Numara" ile elde etti.



Haydar rolü, özellikle o dönemin genç izleyicileri için akıllardan silinmeyen bir karakter oldu. Ancak Okan Selvili'nin kariyeri sadece bununla sınırlı kalmadı; "Ters Köşe", "Üvey Aile", "Gönülçelen", "Leyla ile Mecnun" ve pek çok farklı projede başarılı performanslar sergiledi.



İŞTE SON HALİ!



Dış görünümünde değişimler yaşansa da tiyatroya duyduğu tutku hiç azalmadı. Oya Yüce ile birlikte kurduğu "Kabare Taksim" çatısı altında sahneye çıkan Selvili, "Havadan Sudan" adlı oyunla Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak sanatseverlerle buluştu.



Şu sıralar İstanbul'da tiyatro alanında birçok oyun sergilemeye devam ediyor.



Okan Selvili'nin hem değişen görünümü hem de tiyatrodan kopmayan çizgisi, hayranlarını şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor.





