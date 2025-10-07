Yeşilçam'ın Unutulmaz İsmiydi! Tanınmaz Halde...

Türk Sineması'nın unutulmazları arasında yer alan Aile Şerefi filminin üzerinden 48 yıl geçti.Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Aile Şerefi filmi, 1976 yılında çekilmişti. Efsane kadrosuyla hafızlarda yer edinen filmin kötü kalpli adamını ise Eriş Akman canlandırıyordu.Filmin esas oyuncularından olan Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü rol, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta. Akman, Türk sinemasında oyunculuk, yapımcılık ve senaristlik gibi birçok alanda emek vermiş bir isim. Ancak aradan geçen yıllar, usta oyuncuyu neredeyse tanınmaz hale getirdi.Türk sinemasının kült yapımlarından olan 'Aile Şerefi'nde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalarda yer edinen senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay yani Eriş Akman şimdilerde 77 yaşında.Türk sinemasında Aile Şerefi adlı filmde canlandırdığı Oktay karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Eriş Akman 1947 yılında Çanakkale İntepe Beldesi'nde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İngiltere'de Londra Mountview Theater School ile tamamlamıştır.Günümüzde çalışmalarını Tümay Özokur Film Reklam Ajansına bağlı olarak sürdüren Eriş Akman Gazeteci, yönetmen Nisan Akman ile evlendi.Eka Yapımevi'ni kurup reklam filmleri çekti. Eşinin yönettiği filmlerin senaryolarını yazdı. Türkiye'de çekilen bazı yabancı filmlerin yapım sorumluluklarını üstlendi. 1977 de 'Aile Şerefi' adlı filmdeki rolü nedeniyle Yerli Film Festivali'nde 'Jüri Özel Ödülü' aldı.Bugüne kadar Dünden Sonra Yarından Önce, İki Başlı Dev, Korkusuzlar, Ne De Olsa Çocuk, İstanbul 1979, Slipstream, Sahtekar, Umutsuzlar, Hem Döğüş Hem Seviş, Güllü, Farklı Boyut, Alemde Bir Gece, Adı: İnsan, Beyaz Bisiklet, Çelik Pençe, Mandalina Kabukları, Kutsal Damacana 2: İt Men, Kolpaçino, Ayakta Kal, Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, gibi projelerde rol almıştır.