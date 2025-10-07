  • USD: 41,62 - 41,70
Beyaz Gazete
Ünlü Oyuncunun Kızının Doğum Gününü Kutladı!

Ekranların en çok kazanan oyuncularından oyuncu Murat Yıldırım ile eşi Iman Elbani'nin kızları Miray 3 yaşına girdi.

Ekleme: 7.10.2025 - 15:08 Güncelleme: 7.10.2025 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Ekranların yeni dizilerinden Güller ve Günahlar'da Serhat karakterine hayat veren oyuncu Murat Yıldırım, özel hayatı merak edilen isimlerden.

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ekim 2022'de ilk kez anne baba olmuş ve dünyaya gelen kızlarına 'Miray' adını vermişti.

Ünlü Oyuncunun Kızının Doğum Gününü Kutladı!

3 YAŞINA BASTI

Ünlü çiftin kızı Miray, 3 yaşına bastı. Çift, kızları Miray için doğum günü partisi düzenledi. Yıldızım, kızının renkli doğum gününden kareleri 4,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınladı.

'CANIM KIZIM'

Başarılı oyuncu, verdikleri aile pozlarının yer aldığı kareleri 'İyi ki doğdun canım kızım' notuyla paylaştı. Takipçileri yorum yağdırdı.
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

