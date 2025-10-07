Nükhet Duru'dan Kötü Haber!

Sahne tarzıyla sık sık gündem olan 71 yaşındaki efsane ismi bu kez iddialı kostümleri değil, yaşadığı sağlık korkusu konuşuluyor. Zehirli bir akrep tarafından sokulan Duru, apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar dinlenmesi gerektiğini söylerken, sanatçının bazı konserleri de iptal edildi. Hayranları ise "Nükhet Duru'ya ne oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki usta şarkıcının konser programı, sağlık durumu nedeniyle geçici olarak ertelendi.Son dönemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Duru'nun, zehirli bir akrep tarafından sokulmasının ardından İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Bilgilere göre sanatçı, tedavi altına alındı ve doktorları birkaç gün boyunca dinlenmesini tavsiye etti.Geçtiğimiz haftalarda bir programda Nükhet Duru, yıllar önce genç yaşta yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadelesini de samimi bir şekilde anlatmıştı.Ünlü sanatçı, o dönem yaşadıklarını "MS bana ağır bir krizle geldi, yaklaşık altı ay yürüyemedim. Bu hastalığı huysuz bir yılan gibi gördüm, başını okşaya okşaya bugüne kadar geldik" sözleriyle dile getirmişti.Hayranlarını korkutan bu son sağlık sorununun ardından Nükhet Duru'nun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa sürede yeniden sahnelere dönmesinin beklendiği bildirildi.