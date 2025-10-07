Güllü'nün Son Anlarına Dair Rapor!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı. Sanatçının kanında uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadı. Güllü'nün 3.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada merakla beklenen otopsi raporu çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunun ellerine ulaştığını belirtenGüllü'nün avukatı Rahmi Çelik, "Rapora göre merhumenin kanında 3.53 promil etanol (alkol) ve göziçi sıvısında 343 mg/dl etonol promil tespit edilmiş, ayrıca kanında düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise ağrı kesici saptanmıştır" dedi.Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini gösterdiğini aktaran Çelik, "İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır. Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir" ifadelerini kullandı.