Güllü'nün Son Anlarına Dair Rapor!
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne dair sır perdesi aralanıyor. Günlerdir herkesin merakla beklediği otopsi raporu sonunda tamamlandı. Rapordaki detaylar, olayın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte… Güllü'nün vücudunda ne bulundu, ne bulunmadı? İşte tüm gerçekler!
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı. Sanatçının kanında uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadı. Güllü'nün 3.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
AĞRI KESİCİ KULLANMIŞ
Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada merakla beklenen otopsi raporu çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunun ellerine ulaştığını belirten
Güllü'nün avukatı Rahmi Çelik, "Rapora göre merhumenin kanında 3.53 promil etanol (alkol) ve göziçi sıvısında 343 mg/dl etonol promil tespit edilmiş, ayrıca kanında düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise ağrı kesici saptanmıştır" dedi.
KAZA İHTİMALİ GÜÇLENDİ
Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini gösterdiğini aktaran Çelik, "İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.
Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır. Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir" ifadelerini kullandı.
