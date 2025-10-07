  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Güllü'nün Son Anlarına Dair Rapor!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne dair sır perdesi aralanıyor. Günlerdir herkesin merakla beklediği otopsi raporu sonunda tamamlandı. Rapordaki detaylar, olayın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte… Güllü'nün vücudunda ne bulundu, ne bulunmadı? İşte tüm gerçekler!

Ekleme: 7.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 7.10.2025 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı. Sanatçının kanında uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadı. Güllü'nün 3.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Güllü'nün Son Anlarına Dair Rapor!

AĞRI KESİCİ KULLANMIŞ

Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada merakla beklenen otopsi raporu çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunun ellerine ulaştığını belirten

Güllü'nün avukatı Rahmi Çelik, "Rapora göre merhumenin kanında 3.53 promil etanol (alkol) ve göziçi sıvısında 343 mg/dl etonol promil tespit edilmiş, ayrıca kanında düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise ağrı kesici saptanmıştır" dedi.

KAZA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini gösterdiğini aktaran Çelik, "İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.

Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır. Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortak Alfabe İçin İlk Adımı Attı!
Krizlerdin Ortak Noktası CHP Belediyeciliği!
Bakan Tunç’tan Gazze vurgusu: “Vicdanların ortak yarası Gazze”
CHP'li Belediye'nin 'Osmanlı' Rahatsızlığı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT Zirvesinde Konuştu!
İzmirli esnaflar isyanda! Aralıksız süren sağanakla işte böyle mücadele ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Üsküdar halkı 'McDonald's'a karşı! 'Kandan yapılmış yiyecekler istemiyoruz'
Gazze'de korkunç yıkım! Katliamın 2. yılı havadan görüntülendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki! 'Gazze’de açlık bile ölüm silahı olarak kullanılmakta'
İsrailli analistten Türkiye itirafı! Ankara'nın yenilmezliğine dikkat çekti
Devlet Bahçeli Açıklamalarda Bulunuyor!
Bakanlıktan üreticiye dev destek! 3.1 milyar TL ödeme yapıldı
Trafikte yeni düzenlemeler! Uymayanların ehliyeti iptal edilecek
'Cehennem Melekleri' çetesine darbe! Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı
Filistin Direnişinin 2 Yılı!
Türk Devletleri Teşkilatı Toplanıyor! Önemli İmzalar Atılacak...
Ankara Susuz! Sorumlu Mansur...
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Antalya-Alanya Otoyolu'na 1.7 milyar euro kaynak sağlanacak
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

Bitcoin Rekor Kırdı!