Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile mutluluğa evet demişti.İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan fenomen Yasemin Şefkatli, 4. evlilik yıl dönümleriyle ilgili bir paylaşım yaptı.Şefkatli, eşiyle birlikte yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı ''07.10.21. Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın.'' notuyla Instagram'dan yayımladı.