  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar

İdo Tatlıses ve fenomen eşi Yasemin Şefkatli, mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü çift, evliliklerinin 4. yılını romantik bir kareyle Instagram'dan kutladı.

Ekleme: 7.10.2025 - 17:12 Güncelleme: 7.10.2025 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile mutluluğa evet demişti.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar

İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan fenomen Yasemin Şefkatli, 4. evlilik yıl dönümleriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar

Şefkatli, eşiyle birlikte yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı ''07.10.21. Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın.'' notuyla Instagram'dan yayımladı.

Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortak Alfabe İçin İlk Adımı Attı!
Krizlerdin Ortak Noktası CHP Belediyeciliği!
Bakan Tunç’tan Gazze vurgusu: “Vicdanların ortak yarası Gazze”
CHP'li Belediye'nin 'Osmanlı' Rahatsızlığı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT Zirvesinde Konuştu!
İzmirli esnaflar isyanda! Aralıksız süren sağanakla işte böyle mücadele ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Üsküdar halkı 'McDonald's'a karşı! 'Kandan yapılmış yiyecekler istemiyoruz'
Gazze'de korkunç yıkım! Katliamın 2. yılı havadan görüntülendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki! 'Gazze’de açlık bile ölüm silahı olarak kullanılmakta'
İsrailli analistten Türkiye itirafı! Ankara'nın yenilmezliğine dikkat çekti
Devlet Bahçeli Açıklamalarda Bulunuyor!
Bakanlıktan üreticiye dev destek! 3.1 milyar TL ödeme yapıldı
Trafikte yeni düzenlemeler! Uymayanların ehliyeti iptal edilecek
'Cehennem Melekleri' çetesine darbe! Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı
Filistin Direnişinin 2 Yılı!
Türk Devletleri Teşkilatı Toplanıyor! Önemli İmzalar Atılacak...
Ankara Susuz! Sorumlu Mansur...
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Antalya-Alanya Otoyolu'na 1.7 milyar euro kaynak sağlanacak
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

Bitcoin Rekor Kırdı!