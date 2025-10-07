Burcu Biricik ve kızının eğlenceli halleri

‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterini canlandıran oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti.Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz 2024'te ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu, minik kızıyla fotoğrafını sık sık paylaşıyor. Fakat Biricik, fotoğraf paylaşırken kızının yüzünü saklamayı tercih ediyor.Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan oyuncu, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.Ünlü isim, son olarak kızı Luna ile eğlenceli hallerini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.