Burcu Biricik ve kızının eğlenceli halleri

Oyuncu Burcu Biricik, gözlerden uzak yetiştirmeyi tercih ettiği minik kızı Luna ile eğlenceli hallerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterini canlandıran oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti.

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz 2024'te ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.

Burcu Biricik ve kızının eğlenceli halleri

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu, minik kızıyla fotoğrafını sık sık paylaşıyor. Fakat Biricik, fotoğraf paylaşırken kızının yüzünü saklamayı tercih ediyor.

Burcu Biricik ve kızının eğlenceli halleri

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan oyuncu, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Burcu Biricik ve kızının eğlenceli halleri

Ünlü isim, son olarak kızı Luna ile eğlenceli hallerini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

