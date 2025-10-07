  • USD: 41,62 - 41,70
Ayrılık nedenleri ortaya çıktı!

Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ile ayrıldıktan sonra Blok3 ile aşka yelken açmıştı. İlişki hızlı başladı erken bitti.

Ekleme: 7.10.2025 - 17:27 Güncelleme: 7.10.2025 - 17:30
‘Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel, aşk hayatıyla sürekli gündeme gelmeye devam ediyor.

Uzun süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz bir süre önce ayrıldı. Baysel ise yeni aşk iddialarıyla gündeme geldi.

Ayrılık nedenleri ortaya çıktı!

AİLE BLOK3'E KARŞI

Ailesine baktığı söylenen Cemre Baysel'in ailesinden veto geldiği, ortaya çıktı. İddiaya göre; oyuncunun ailesinden, Blok3'le ilişkisine onay çıkmadı.

Bir diğer söylentiye göre de Blok3'ün evlendikten sonra eşinin çalışmasını istemediği söylendi.

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

