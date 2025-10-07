Ayrılık nedenleri ortaya çıktı!
Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ile ayrıldıktan sonra Blok3 ile aşka yelken açmıştı. İlişki hızlı başladı erken bitti.
‘Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel, aşk hayatıyla sürekli gündeme gelmeye devam ediyor.
Uzun süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz bir süre önce ayrıldı. Baysel ise yeni aşk iddialarıyla gündeme geldi.
AİLE BLOK3'E KARŞI
Ailesine baktığı söylenen Cemre Baysel'in ailesinden veto geldiği, ortaya çıktı. İddiaya göre; oyuncunun ailesinden, Blok3'le ilişkisine onay çıkmadı.
Bir diğer söylentiye göre de Blok3'ün evlendikten sonra eşinin çalışmasını istemediği söylendi.
