Atlas bebeğin son haline beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Cansel Elçin bir süredir birlikte olduğu meslektaşı sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de evlenmişti.31 Ocak tarihinde ünlü çiftin çocukları dünyaya gelmişti. Atlas bebeğe kavuşmanın heyecanını yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat'tan anne olduktan sonra ilk paylaşım da gelmişti.Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan oyuncu; ''Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz.' ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel Bayat, oğulları Atlas ile keyifli anlarını sık sık sevenleriyle paylaşıyor.35 yaşındaki oyuncu, son olarak bebeği Atlas'ın son halini Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.