Atlas bebeğin son haline beğeni yağdı!

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın mutlu evliliği devam ediyor. Çift, ilk çocukları Atlas'a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Güzel oyuncu, bebeğinin son halini takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 7.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 7.10.2025 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Cansel Elçin bir süredir birlikte olduğu meslektaşı sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de evlenmişti.

31 Ocak tarihinde ünlü çiftin çocukları dünyaya gelmişti. Atlas bebeğe kavuşmanın heyecanını yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat'tan anne olduktan sonra ilk paylaşım da gelmişti.

Atlas bebeğin son haline beğeni yağdı!

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan oyuncu; ''Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz.' ifadelerini kullanmıştı.

Atlas bebeğin son haline beğeni yağdı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel Bayat, oğulları Atlas ile keyifli anlarını sık sık sevenleriyle paylaşıyor.

Atlas bebeğin son haline beğeni yağdı!

35 yaşındaki oyuncu, son olarak bebeği Atlas'ın son halini Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.

Atlas bebeğin son haline beğeni yağdı!
