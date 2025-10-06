Ünlü isim Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak

İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Morrissey, İstanbul ve Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.

Daha önce ekipte yaşanan sağlık sorunları dolayısıyla konseri ertelenen sanatçı, 16 Aralık'ta İstanbul'da Volkswagen Arena'da, 19 Aralık’ta ise ATO Congresium'da Piu Entertainment organizasyonu ile sahnede olacak.



Alternatif rock müziğin ünlü ismi Morrissey, İngiliz müziğine katkıları nedeniyle Ivor Novello Ödülü'ne layık görüldü. Hem şarkıları hem sahne performanslarıyla dünya çapında çok sayıda seveni olan sanatçı, İngiliz pop müziğinin güçlü figürlerinden biri olarak gösteriliyor.



Sanatçı bugüne kadar çıkardığı 13 stüdyo albümü ve 15'i İngiltere listelerinde ilk 10'a giren toplam 15 albümü ile müzik dünyasına başarılı izler bıraktı.