  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü isim Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak

İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Morrissey, İstanbul ve Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.

Ekleme: 6.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 6.10.2025 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Daha önce ekipte yaşanan sağlık sorunları dolayısıyla konseri ertelenen sanatçı, 16 Aralık'ta İstanbul'da Volkswagen Arena'da, 19 Aralık’ta ise ATO Congresium'da Piu Entertainment organizasyonu ile sahnede olacak.

Alternatif rock müziğin ünlü ismi Morrissey, İngiliz müziğine katkıları nedeniyle Ivor Novello Ödülü'ne layık görüldü. Hem şarkıları hem sahne performanslarıyla dünya çapında çok sayıda seveni olan sanatçı, İngiliz pop müziğinin güçlü figürlerinden biri olarak gösteriliyor.

Sanatçı bugüne kadar çıkardığı 13 stüdyo albümü ve 15'i İngiltere listelerinde ilk 10'a giren toplam 15 albümü ile müzik dünyasına başarılı izler bıraktı.
Bakan Tekin duyurdu! 7 Ekim Salı günü tüm okullarda düzenlenecek!
TİP'li Başkan Murat Kurum'a Teşekkür Etti!
CHP’li ABB’nin Su Vurgununu AK Parti Milletvekili Osman Gökçek Belgeleriyle Ortaya Çıkardı!
Gazze'deki soykırımın acı tablosu! Bölgedeki soykırım son bulmuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor...
CHP'de skandallar bitmiyor! Polisin üstüne otobüs süren şoförün savunması pes dedirtti
Türkiye'nin 11. karayolu ekolojik köprüsü geliyor! 250 metre uzunluğunda olacak
CHP belediyeciliğinin özeti! Vatandaşlar ellerinde bidonlarla kuyruğa girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidiyor!
Dünya Türkiye’yi izledi! Gazze’ye destek yürüyüşü geniş yankı uyandırdı
Fransa Başbakanı İstifa Etti!
Özgürlük Filosu Gazze Yolunda! Son 200 Mil...
Sosyal konut dolandırıcılığına dikkat! TOKİ'yi taklit ediyorlar
CHP'de istifalar bitmiyor! 'Evraklar parçalandı' diyerek duyurdu
TBMM'de yeni hafta başlıyor! Ana gündem 'Terörsüz Türkiye'
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyatlara büyük darbe
Tam 12 bin yıl öncesine ait! Bakan Ersoy açıkladı
Katil İsrail'den Sumud aktivistlerine zulüm! İşkence, şiddet, taciz...
Hamas Ve İsrail Müzakerelere Başlıyor!
CHP'de vekil krizi! Genel merkezde kazan kaldırdılar
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

Bitcoin Rekor Kırdı!