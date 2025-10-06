Tuba Büyüküstün'den Paris kombini

İkiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, sık sık sosyal medya paylaştığı tuhaf yazılarıyla dikkat çekiyordu."Kara Para Aşk", "Gönülçelen" ve "Zeytin Ağacı" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.Paris Moda Haftası'nda dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, tıpkı şarkıcı Edis gibi Valentino SS26 defilesini izledi. İlk başta her şey tamamdı, Tuba'nın etekli ekoseli takımı ilk görüşte beğenildi.Büyüküstün'ün tüylü tuhaf çizmeleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.Ünlü oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak 13 yaşına girdi.