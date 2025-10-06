Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için ilk isim resmen belli oldu. Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak kişinin şarkıcı Bayhan olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Hikmet Tuğsuz'dan gelen paylaşım merak uyandırdı.

Survivor 2026 için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarını merakla bekliyor.Survivor All Star formatı, geçmiş sezonlarda dikkat çeken ve unutulmaz performanslar sergileyen yarışmacıları bir araya getiriyor. Bu yıl ise ilk duyurulan isim müzik dünyasından geldi.Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ilk yarışmacının şarkıcı Bayhan olduğunu sosyal medyadan açıkladı.Bayhan'ın Survivor 2026 kadrosunda yer almasının kesinleşmesinin ardından Hikmet Tuğsuz'dan gelen paylaşım merak uyandırdı.Survivor'ın olaylı isimlerinden Hikmet Tuğsuz, Instagram hesabından Yiğit Poyraz ile parkurda yarıştığı bir anı paylaşarak 'Yükleniyor' notunu düştü.Hikmet'in sürpriz paylaşımını gören takipçileri, 'Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı?' sorusunu sordu.