Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı?

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için ilk isim resmen belli oldu. Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak kişinin şarkıcı Bayhan olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Hikmet Tuğsuz'dan gelen paylaşım merak uyandırdı.

Ekleme: 6.10.2025 - 17:17 Güncelleme: 6.10.2025 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2026 için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarını merakla bekliyor.

Survivor All Star formatı, geçmiş sezonlarda dikkat çeken ve unutulmaz performanslar sergileyen yarışmacıları bir araya getiriyor. Bu yıl ise ilk duyurulan isim müzik dünyasından geldi.

Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı?

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ilk yarışmacının şarkıcı Bayhan olduğunu sosyal medyadan açıkladı.

Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı?

Bayhan'ın Survivor 2026 kadrosunda yer almasının kesinleşmesinin ardından Hikmet Tuğsuz'dan gelen paylaşım merak uyandırdı.

Survivor'ın olaylı isimlerinden Hikmet Tuğsuz, Instagram hesabından Yiğit Poyraz ile parkurda yarıştığı bir anı paylaşarak 'Yükleniyor' notunu düştü.

Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı?

Hikmet'in sürpriz paylaşımını gören takipçileri, 'Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı?' sorusunu sordu.


Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

