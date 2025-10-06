Hakan Sabancı Ünlü İsme 'Kalp' Bıraktı!

  • USD: 41,62 - 41,70
Paris Moda Haftası'nda boy gösteren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına kalp bırakan Hakan Sabancı, kısa süre içinde beğenisinin fark edildiğini anlayınca kalbini geri çekti. Sabancı'nın bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçiler, "Yeni bir flört mü başlıyor?" ve "Hande'ye gönderme mi bu?" yorumlarıyla gündemi hareketlendirdi.

Ekleme: 6.10.2025 - 08:48
Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktaladı. Ayrılık sonrası ikili, birlikte oldukları tüm fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırarak sessizliğe gömülmüştü. Ancak Sabancı'nın son sosyal medya hareketi, magazin gündemini yeniden karıştırdı.

İHANET SÖYLENTİLERİ SON BULMUŞTU

Ayrılığın ardından, Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı iddiaları gündeme gelmiş, hatta ihanet söylentilerine kadar uzanmıştı. Fakat hem Sabancı hem de Chew bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış, 'Üçüncü kişilerle ilgisi yok' mesajı verilmişti.

Sabancı, kısa süre önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti, 'Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım.'

TUBA BÜYÜKÜSTÜN HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz saatlerde Paris Moda Haftası'nda boy gösteren bir başka ünlü isim Tuba Büyüküstün, zarif tarzıyla dikkat çekti. Büyüküstün'ün Paris kombinini beğenen Hakan Sabancı, fotoğrafa kalp bıraktı. Ancak takipçiler bu beğeniyi kısa sürede fark etti.

Sabancı'nın beğenisinin sosyal medyada gündem olması üzerine, ünlü iş insanı beğenisini sessizce geri çekti. Bu hareket, 'Fark edilince panikledi' ve 'Yeni bir flört sinyali mi?' yorumlarını da beraberinde getirdi.

GÖZLER İKİLİNİN YENİ ADIMLARINDA

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Sabancı'nın sosyal medya etkileşimleri magazin kulislerinde yeniden gündem konusu oldu. Hande Erçel ise Paris'teki paylaşımlarıyla uluslararası moda camiasında adından söz ettirmeye devam ediyor.
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

