Hakan Sabancı Ünlü İsme 'Kalp' Bıraktı!

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktaladı. Ayrılık sonrası ikili, birlikte oldukları tüm fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırarak sessizliğe gömülmüştü. Ancak Sabancı'nın son sosyal medya hareketi, magazin gündemini yeniden karıştırdı.Ayrılığın ardından, Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı iddiaları gündeme gelmiş, hatta ihanet söylentilerine kadar uzanmıştı. Fakat hem Sabancı hem de Chew bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış, 'Üçüncü kişilerle ilgisi yok' mesajı verilmişti.Sabancı, kısa süre önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti, 'Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım.'Geçtiğimiz saatlerde Paris Moda Haftası'nda boy gösteren bir başka ünlü isim Tuba Büyüküstün, zarif tarzıyla dikkat çekti. Büyüküstün'ün Paris kombinini beğenen Hakan Sabancı, fotoğrafa kalp bıraktı. Ancak takipçiler bu beğeniyi kısa sürede fark etti.Sabancı'nın beğenisinin sosyal medyada gündem olması üzerine, ünlü iş insanı beğenisini sessizce geri çekti. Bu hareket, 'Fark edilince panikledi' ve 'Yeni bir flört sinyali mi?' yorumlarını da beraberinde getirdi.Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Sabancı'nın sosyal medya etkileşimleri magazin kulislerinde yeniden gündem konusu oldu. Hande Erçel ise Paris'teki paylaşımlarıyla uluslararası moda camiasında adından söz ettirmeye devam ediyor.