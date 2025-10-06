Gupse Özay'dan eğlenceli paylaşım!

"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.İkili, zaman zaman kızlarıyla eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Özay kızının resim boyadığı anları paylaştı. Sonra ise hikayesine 'Ayol çizimleri kızımın yaptığını zannedip attığınız tebrik mesajlarınızı yerim. O sadece boyuyor. Ve hala çok uyuyor.' notunu düştü.GUPSE ÖZAY KİMDİR?Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir’de doğan Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Kariyerine kısa filmler ve skeçlerle başlayan Özay, ilk büyük çıkışını “Yalan Dünya” adlı televizyon dizisindeki Nurhayat karakteriyle yaptı. Bu karakter sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak komedi alanındaki başarısını kanıtladı.Sinema dünyasında ise “Deliha”, “Görümce”, “Eltilerin Savaşı” ve “Deliha 2” gibi gişe rekorları kıran filmlerin hem başrolünde yer aldı hem de senaryolarını kaleme aldı. Kendi tarzını yansıtan güçlü kadın karakterleriyle tanınan Gupse Özay, mizahı toplumsal eleştiriyle harmanlayan hikâyeleriyle öne çıktı.Özel hayatında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Barış Arduç ile 2020 yılında evlenen Özay’ın bir kızı vardır. Sosyal medyada samimi paylaşımlarıyla da dikkat çeken Özay, Türk sinemasının en üretken kadın yazar ve yönetmenlerinden biri olarak kariyerine devam etmektedir.