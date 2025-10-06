  • USD: 41,62 - 41,70
Damla Can Sevgilisiyle Kutsal Topraklarda!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran, daha sonra ise yorumculuk yaparak televizyon kariyerini sürdüren Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte kutsal topraklara giderek umre ziyaretinde bulundu. Ruhani yolculuğundan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Damla Can, "Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin" notunu düştü.

Ekleme: 6.10.2025 - 10:06 Güncelleme: 6.10.2025 - 10:08
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Damla Can, bu kez ekran başarısıyla değil, manevi yolculuğuyla gündeme geldi. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte umre ziyaretinde bulundu.

2016 yılında ilk kez Survivor macerasına adım atan Damla Can, güçlü performansıyla kısa sürede dikkat çekmişti. 2017'de yeniden yarışmaya dahil olan Can, 2019 sezonunda bir kez daha adaya dönerek mücadelesini sürdürmüştü. Yarışmanın ardından bir dönem 'Panorama' programında yorumculuk yapan başarılı sporcu, son olarak 2024 All Star kadrosunda da yer alarak izleyicilerle buluştu.

Damla Can Sevgilisiyle Kutsal Topraklarda!

Yoğun televizyon temposunun ardından bu kez ruhani bir yolculuk için yola çıkan Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte kutsal toprakları ziyaret etti. Sosyal medya hesabından Kâbe'de çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, gönderisine 'Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin' notunu düştü.

Başörtülü haliyle poz veren Damla Can'ın paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, 'İçten bir güzellik', 'Ne kadar huzurlu görünüyorsun', 'Gerçek tevazu böyle olur' gibi yorumlarla destek verdi.

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

