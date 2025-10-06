Bayhan Survivor'da!

  • USD: 41,62 - 41,70
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ekranların sevilen Survivor yarışmasıyla ilgili takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Survivor'ın yeni sezonunun ünlüler takımında Bayhan var.

Ekleme: 6.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 6.10.2025 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önce Popstar yarışmasıyla hayatımıza giren Bayhan Gürhan, o dönemde sesi, hayatı, jest ve mimikleriyle oldukça sevilmişti.

Ekranlardan uzak olsa da sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan yıllar geçse de popülerliğini koruyan Bayhan'dan yeni bir haber geldi.

Her sene kadrosu merakla beklenilen Survivor'da hazırlıklar sürüyor. Geri sayıma başlayan yarışmanın ilk yarışmacısı açıkladı.

Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler&All Star'la ilgili yeni yaptığı paylaşımla ilk yarışmacıyı göstermiş oldu.

Ilıcalı, heyecanlandıran paylaşımına şu notu düştü: 'Survivor 2026 Ünlüler&All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum.'
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

